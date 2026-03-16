OPPO Find N6 lộ diện camera Hasselblad 200MP và công nghệ sạc Magnetic Turbo 50W OPPO sắp ra mắt mẫu smartphone gập Find N6 tích hợp camera 200MP tinh chỉnh bởi Hasselblad, hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh chân dung tiệm cận máy ảnh DSLR.

Vào ngày 17/3 tới đây, OPPO sẽ tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu để chính thức giới thiệu mẫu điện thoại gập ngang cao cấp Find N6 cùng đồng hồ thông minh Watch X3. Trước thềm sự kiện, hãng đã hé lộ những nâng cấp đáng chú ý về hệ thống quang học và các phụ kiện đi kèm thuộc hệ sinh thái mới.

Hệ thống camera Hasselblad 200MP và khả năng chụp chân dung 3D

Điểm nhấn lớn nhất trên OPPO Find N6 là sự xuất hiện của cảm biến chính độ phân giải 200MP. Hệ thống này được trang bị ống kính tái tạo màu Danxia ultra-clear kết hợp cùng thuật toán xử lý hình ảnh chuyên sâu từ Hasselblad. Sự hợp tác này nhằm tối ưu hóa độ chân thực của màu sắc và chi tiết hình ảnh.

OPPO hé lộ ảnh chụp thử của Find N6

Dựa trên những hình ảnh chụp thử do hãng công bố, chế độ chân dung Hasselblad trên Find N6 thể hiện khả năng tái tạo màu da tự nhiên và hiệu ứng chiều sâu 3D rõ nét. Theo đại diện hãng, chất lượng hình ảnh được kỳ vọng sẽ tiệm cận với kết quả từ các dòng máy ảnh DSLR chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, thiết bị còn tích hợp chế độ Hasselblad Master Mode. Tính năng này cho phép người dùng can thiệp sâu vào các thông số kỹ thuật và áp dụng các bộ lọc màu đặc trưng của thương hiệu máy ảnh Thụy Điển, giúp tạo ra những tác phẩm có tính nghệ thuật cao ngay trên thiết bị di động.

Sạc không dây Magnetic Turbo 50W tương thích đa nền tảng

Ngoài điện thoại, OPPO cũng giới thiệu bộ sạc không dây Magnetic Turbo thế hệ thứ hai với công suất 50W. Phụ kiện này sở hữu thiết kế "lơ lửng" độc đáo và chân đế có khả năng xoay 360 độ, phù hợp với nhiều không gian làm việc khác nhau.

Đáng chú ý, bộ sạc mới không chỉ dành riêng cho hệ sinh thái OPPO mà còn tương thích với cả các thiết bị Android khác và Apple. Thiết bị cung cấp nhiều chế độ vận hành linh hoạt như sạc làm mát, chế độ yên tĩnh hoặc hoạt động như một đế tản nhiệt độc lập để tối ưu hiệu suất cho smartphone khi sử dụng cường độ cao.

Thông số tham khảo dòng tiền nhiệm OPPO Find N5

Trong khi chờ đợi Find N6 chính thức lên kệ, người dùng có thể tham khảo cấu hình của phiên bản tiền nhiệm Find N5 vốn đã khẳng định được vị thế trong phân khúc điện thoại gập cao cấp:

Thông số Chi tiết cấu hình OPPO Find N5 Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Bộ nhớ RAM 16GB, ROM 512GB Màn hình chính AMOLED 8.12 inch, 120Hz Màn hình phụ 6.62 inch, 120Hz Camera chính 50MP (Góc rộng) + 50MP (Tele) Pin và sạc 5,600mAh, sạc nhanh 80W

Sự kiện ra mắt vào ngày 17/3 tới sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về giá bán và thời điểm phân phối chính thức của OPPO Find N6 tại các thị trường quốc tế, bao gồm cả Việt Nam.