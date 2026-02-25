OPPO Find N6 lộ diện ngày ra mắt: Smartphone màn hình gập mỏng nhất thế giới? OPPO Find N6 dự kiến ra mắt ngày 17/3 với thiết kế siêu mỏng từ hợp kim titan, camera 200MP và công nghệ kính tự phục hồi nếp gấp đạt chứng nhận từ TÜV Rheinland.

OPPO có thể trình làng mẫu điện thoại gập mới của mình vào giữa tháng 3 tới, mang đến một lựa chọn cao cấp trong phân khúc thiết bị màn hình gập. Theo các nguồn tin rò rỉ gần đây, Find N6 không chỉ nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng mà còn thiết lập những tiêu chuẩn mới về độ mỏng và độ bền màn hình.

Thời điểm ra mắt và khả năng tiếp cận thị trường

Leaker Bald Panda vừa tiết lộ thông tin cho biết OPPO Find N6 có thể chính thức ra mắt vào ngày 17/3 tại Trung Quốc. Sau sự kiện ra mắt tại quê nhà, sản phẩm dự kiến sẽ sớm có mặt tại các thị trường khu vực châu Á khác. Mặc dù OPPO chưa xác nhận chính thức, nhưng mật độ thông tin rò rỉ dày đặc cho thấy thời điểm trình làng đã rất cận kề.

Ngày ra mắt của HONOR Magic V6 và OPPO Find N6 dường như đã được hé lộ

Công nghệ bản lề titan và kính tự phục hồi nếp gấp

Theo chuyên gia tin đồn Digital Chat Station (DCS), Find N6 có thể trở thành chiếc điện thoại gập mỏng nhất từ trước đến nay. Thiết bị này đã được TÜV Rheinland đánh giá là smartphone gập có độ mỏng ấn tượng nhất mà tổ chức này từng thử nghiệm.

Thành tích này đạt được nhờ việc ứng dụng bản lề hợp kim titan liền mạch, kết hợp với công nghệ kính nhớ tự phục hồi. Giải pháp này giúp giảm thiểu tối đa nếp gấp màn hình theo thời gian, giải quyết một trong những rào cản lớn nhất khiến người dùng còn e ngại với dòng điện thoại gập.

OPPO Find N6 sẽ là điện thoại gập mỏng nhất từ trước đến nay

Hệ thống camera 200MP và cấu hình phần cứng

Về khả năng hiển thị, OPPO Find N6 được trang bị màn hình gập bên trong kích thước 8,12 inch và màn hình ngoài 6,62 inch. Hệ thống nhiếp ảnh là điểm nâng cấp đáng giá với cảm biến chính lên tới 200MP, đi kèm ống kính tele tiềm vọng, góc siêu rộng và cảm biến đa phổ. Hai camera selfie độ phân giải 20MP được trang bị cho cả hai trạng thái gập và mở của máy.

Ảnh render OPPO Find N6

Bên trong thiết bị là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 bản 7 nhân, đi kèm dung lượng RAM tối đa 16GB và bộ nhớ trong lên tới 1TB. Máy sở hữu viên pin dung lượng 6.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W. Các tùy chọn màu sắc bao gồm tím, đen và trắng.

So sánh thông số dự kiến OPPO Find N6 và Find N5

Thông số kỹ thuật OPPO Find N6 (Tin đồn) OPPO Find N5 (Hiện tại) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (7 nhân) Snapdragon 8 Elite Màn hình chính 8,12 inch 8,12 inch (AMOLED) Camera chính 200MP 50MP Dung lượng Pin 6.000mAh 5.600mAh Sạc nhanh 80W có dây / 50W không dây 80W có dây

Với những nâng cấp toàn diện từ vật liệu bản lề đến hệ thống camera, OPPO đang định vị Find N6 như một flagship gập hội tụ đủ yếu tố thời trang và sức mạnh hiệu năng để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn trên thị trường.