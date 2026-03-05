OPPO Find N6 lộ diện thông số: Pin 6000mAh, camera 200MP và chip Snapdragon 8 Elite Mẫu flagship gập OPPO Find N6 gây chú ý với viên pin 6.000mAh, hệ thống camera 200MP sử dụng cảm biến Samsung HP5 và màn hình LTPO kép độ phân giải cao.

OPPO được cho là đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để ra mắt mẫu smartphone màn hình gập thế hệ mới mang tên OPPO Find N6. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, thiết bị này sẽ sở hữu những nâng cấp vượt trội về cấu hình phần cứng, đặc biệt là hệ thống camera và dung lượng pin so với phiên bản tiền nhiệm Find N5.

Bảng thông số kỹ thuật bị rò rỉ của OPPO Find N6

Hệ thống hiển thị LTPO kép sắc nét

Về khả năng hiển thị, OPPO Find N6 dự kiến trang bị màn hình phụ bên ngoài kích thước 6.62 inch với độ phân giải 1.5K+. Tấm nền này sử dụng công nghệ Q10 của BOE, hỗ trợ chuẩn Dolby Vision, HDR Vivid và HDR10+. Đáng chú ý, màn hình ngoài tích hợp công nghệ 8T LTPO cho phép tần số quét thích ứng linh hoạt từ 1-120Hz và độ sáng tối đa đạt 1,600 nits.

Bên cạnh đó, màn hình chính phía trong có kích thước lên tới 8.12 inch, sử dụng tấm nền E7 của Samsung với độ phân giải Quad-HD+. Cả hai màn hình đều được tối ưu khả năng bảo vệ mắt thông qua công nghệ giảm nhấp nháy DC-like ở độ sáng cao và PWM dimming tần số 2,160Hz ở độ sáng thấp.

Điện thoại có màn hình chất lượng cao

Đột phá nhiếp ảnh với cảm biến 200MP

Hệ thống camera là điểm nhấn quan trọng nhất trên OPPO Find N6. Thiết bị sở hữu cụm 3 camera sau với cảm biến chính lên đến 200MP (Samsung HP5), tiêu cự 23mm, khẩu độ f/1.8 và hỗ trợ chống rung quang học OIS. Đi kèm là camera góc siêu rộng 50MP sử dụng cảm biến Samsung JN5 và một ống kính tele 3x tiêu cự 70mm, khẩu độ f/2.7 tích hợp OIS.

Ngoài ra, OPPO còn tích hợp hệ thống ống kính “Danxia” thế hệ thứ hai, hứa hẹn cải thiện đáng kể chất lượng quang học và khả năng xử lý hình ảnh chuyên sâu cho các dòng máy màn hình gập.

Hiệu năng mạnh mẽ và công nghệ pin Glacier thế hệ mới

Về sức mạnh bên trong, Find N6 được dự báo sẽ sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp cùng RAM chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.1. Cấu hình này đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tác vụ nặng nhất hiện nay.

Đặc biệt, máy sở hữu viên pin Glacier Battery thế hệ thứ ba với dung lượng lên tới 6,000mAh. Đây là bước tiến lớn giúp kéo dài thời gian sử dụng trên một thiết bị màn hình lớn. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W.

OPPO Find N6 sẽ dùng bản lề mới

Thiết kế bền bỉ và tính năng thông minh

OPPO Find N6 được cho là sử dụng cấu trúc bản lề dạng vòm bằng hợp kim titan, giúp tăng độ bền và giảm trọng lượng máy. Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn kháng nước và bụi nghiêm ngặt bao gồm IP56, IP58 và IP59. Ngoài ra, máy còn tích hợp chip liên lạc Shanhai mới, hệ thống loa kép siêu tuyến tính và cảm biến hồng ngoại.

So sánh thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số OPPO Find N6 (Tin đồn) OPPO Find N5 Chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Màn hình chính 8.12 inch Quad-HD+ 8.12 inch AMOLED Camera chính 200MP (Samsung HP5) 50MP Dung lượng pin 6,000mAh 5,600mAh Sạc nhanh 80W dây / 50W không dây 80W dây

Sự xuất hiện của OPPO Find N6 với các thông số rò rỉ ấn tượng cho thấy tham vọng của hãng trong việc dẫn đầu phân khúc smartphone màn hình gập cao cấp, tập trung vào cả hiệu năng xử lý lẫn khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp.