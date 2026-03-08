OPPO Find N6 lộ diện với hệ thống camera 200MP và tùy chọn màu cam nổi bật Mẫu smartphone gập thế hệ mới của OPPO gây chú ý với cảm biến chính 200MP tinh chỉnh bởi Hasselblad, chip Snapdragon 8 Elite và viên pin dung lượng lớn 6,000mAh.

Những hình ảnh rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Evan Blass đã hé lộ cái nhìn chi tiết về OPPO Find N6, mẫu smartphone gập kế nhiệm của Find N5. Thiết bị không chỉ gây ấn tượng bởi cấu hình phần cứng mạnh mẽ mà còn sở hữu những tùy chọn màu sắc mới lạ, mang lại diện mạo khác biệt cho dòng điện thoại gập cao cấp của hãng.

Thiết kế đột phá với tùy chọn màu sắc mới

Dựa trên các hình ảnh render, OPPO Find N6 xuất hiện với ba tùy chọn màu sắc mới, trong đó phiên bản màu cam là điểm nhấn nổi bật nhất. Phong cách này giúp thiết bị trở nên trẻ trung và khác biệt so với các đối thủ trên thị trường smartphone gập hiện nay. Mặc dù hình ảnh lộ diện khá rõ ràng, các thông tin chi tiết về chất liệu mặt lưng vẫn chưa được xác nhận chính thức.

OPPO Find N6 sẽ có tùy chọn màu cam bắt mắt

Công nghệ màn hình kép LTPO và bảo vệ mắt

Về khả năng hiển thị, OPPO Find N6 được cho là sở hữu màn hình phụ bên ngoài kích thước 6.62 inch với độ phân giải 1.5K+. Tấm nền này sử dụng công nghệ Q10 từ BOE, hỗ trợ các chuẩn hiển thị cao cấp như Dolby Vision, HDR Vivid và HDR10+. Đáng chú ý, màn hình này trang bị tấm nền 8T LTPO cho phép tần số quét thích ứng linh hoạt từ 1-120Hz và độ sáng tối đa đạt khoảng 1,600 nits.

Màn hình chính bên trong có kích thước lớn 8.12 inch với độ phân giải Quad-HD+. OPPO nhiều khả năng sử dụng công nghệ E7 của Samsung cho tấm nền này, đi kèm tần số quét 1-120Hz. Để tối ưu trải nghiệm người dùng trong thời gian dài, cả hai màn hình đều tích hợp công nghệ giảm nhấp nháy DC-like ở độ sáng cao và PWM dimming tần số 2,160Hz ở độ sáng thấp.

Smartphone gập tiếp theo của OPPO có cấu hình mạnh mẽ

Hệ thống camera 200MP hợp tác cùng Hasselblad

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên OPPO Find N6 nằm ở cụm 3 camera sau. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị sẽ sử dụng cảm biến chính Samsung HP5 độ phân giải lên tới 200MP, tiêu cự 23mm, khẩu độ f/1.8 và hỗ trợ chống rung quang học OIS. Đi kèm là camera siêu rộng Samsung JN5 50MP (f/2.0) và một camera tele 3x tiêu cự 70mm tích hợp OIS.

Hệ thống nhiếp ảnh này tiếp tục được tinh chỉnh bởi Hasselblad và tích hợp công nghệ ống kính “Danxia” thế hệ thứ hai, hứa hẹn cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh và khả năng tái tạo màu sắc trên một thiết bị màn hình gập.

Hiệu năng và độ bền vượt trội

OPPO Find N6 dự kiến được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp cùng RAM chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.1. Thiết bị chú trọng vào độ bền với phần bản lề dạng vòm chế tác từ hợp kim titan, đồng thời đạt nhiều chứng nhận kháng nước và bụi bao gồm IP56, IP58 và IP59.

Mẫu máy kế nhiệm OPPO Find N5 sẽ sớm ra mắt

Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO Find N6:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình chính 8.12 inch, Quad-HD+, Samsung E7, LTPO 1-120Hz Màn hình phụ 6.62 inch, 1.5K+, BOE Q10, LTPO 1-120Hz Camera sau Chính 200MP (OIS) + Siêu rộng 50MP + Tele 3x (OIS) Dung lượng pin 6,000mAh (Glacier Battery thế hệ 3) Công nghệ sạc Sạc dây 80W, Sạc không dây 50W Tiêu chuẩn kháng nước IP56, IP58, IP59

Bên cạnh cấu hình lõi, máy còn được tích hợp chip liên lạc Shanhai mới, hệ thống loa kép siêu tuyến tính và cảm biến hồng ngoại. Với viên pin Glacier Battery dung lượng 6,000mAh, thiết bị hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng cho người dùng chuyên nghiệp.