OPPO Find N6 lộ diện với nếp gấp vô hình và cấu hình Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ Thế hệ màn hình gập mới của OPPO dự kiến ra mắt ngày 17/3 với bản lề hợp kim titan, màn hình 8.12 inch và pin 6,000mAh, hứa hẹn xóa bỏ hoàn toàn nếp gấp màn hình.

OPPO đang chuẩn bị ra mắt mẫu smartphone màn hình gập thế hệ tiếp theo mang tên Find N6 vào giữa tháng 3 tới. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của thiết bị này chính là công nghệ xử lý nếp gấp màn hình, giúp mang lại bề mặt phẳng gần như tuyệt đối khi mở ra, giải quyết vấn đề lớn nhất của dòng điện thoại gập hiện nay.

Thiết kế bản lề titan và màn hình không nếp gấp

Dựa trên những hình ảnh thực tế vừa rò rỉ, màn hình chính của OPPO Find N6 cho thấy độ phẳng ấn tượng với nếp gấp gần như vô hình dưới các góc nhìn thông thường. Thành quả này được cho là nhờ hệ thống bản lề đã được thiết kế lại hoàn toàn, sử dụng vật liệu hợp kim titan cao cấp vừa đảm bảo độ bền vượt trội vừa tối ưu trọng lượng cho thiết bị.

Ảnh thực tế OPPO Find N6

Bên cạnh đó, OPPO được đồn đoán sẽ áp dụng thế hệ kính siêu mỏng mới kết hợp cùng quy trình cán màng tiên tiến. Mục tiêu của hãng là giúp màn hình duy trì trạng thái phẳng theo thời gian và mang lại trải nghiệm vuốt chạm tự nhiên như những chiếc smartphone dạng thanh truyền thống.

OPPO Find N6 có thiết kế không thay đổi nhiều so với thế hệ trước

Thông số kỹ thuật và hiệu năng đột phá

Về phần cứng, Find N6 sở hữu những thông số hàng đầu hiện nay với vi xử lý mạnh mẽ nhất từ Qualcomm và hệ thống camera độ phân giải cao lên tới 200MP.

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình chính 8.12 inch, AMOLED, 120Hz Màn hình phụ 6.62 inch, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ RAM/ROM Tối đa 16GB / 1TB Camera chính 200MP + Tele tiềm vọng + Góc siêu rộng Dung lượng Pin 6,000mAh, sạc nhanh 80W

Thiết bị cũng được nâng cấp mạnh mẽ về dung lượng pin lên mức 6,000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W. Với ba tùy chọn màu sắc gồm Tím, Đen và Trắng, Find N6 hướng đến phân khúc người dùng cao cấp cần một thiết bị đa năng cho cả công việc và giải trí.

OPPO Find N6 sẽ nâng tầm trải nghiệm điện thoại gập của người dùng

Thời điểm ra mắt và khả năng cạnh tranh

Các nguồn tin rò rỉ cho biết OPPO có thể ra mắt Find N6 tại thị trường Trung Quốc vào ngày 17/3. Đây là thời điểm chiến lược giúp hãng giành lợi thế trước khi các đối thủ như Samsung Galaxy Z Fold8 hay Google Pixel Fold thế hệ mới xuất hiện vào giữa năm.

OPPO có thể ra mắt mẫu điện thoại màn hình gập mới của mình trong tháng 3 tới

Đối thủ trực tiếp của Find N6 trong giai đoạn đầu năm nay sẽ là Magic V6, cũng dự kiến trình làng trong cùng tháng 3. Nếu các cải tiến về nếp gấp màn hình hoạt động đúng như kỳ vọng, OPPO Find N6 hứa hẹn sẽ tạo nên một tiêu chuẩn mới cho thị trường điện thoại gập trong năm 2024.

Trước khi đón chờ thế hệ mới, người dùng vẫn có thể cân nhắc mẫu Find N5 tiền nhiệm vốn đã khẳng định được chất lượng với chip Snapdragon 8 Elite và hệ thống camera phối hợp cùng Hasselblad, hiện đang có mức giá ưu đãi tại các hệ thống bán lẻ như CellphoneS.