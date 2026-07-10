Oppo Find N7 lộ diện: Sức mạnh từ chip 2nm và tham vọng pin 6.500mAh Mẫu smartphone màn hình gập thế hệ mới Oppo Find N7 vừa rò rỉ thông số kỹ thuật ấn tượng với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và dung lượng pin lên tới 6.500mAh. Thiết bị dự kiến ra mắt vào quý 1/2027 với hai tùy chọn thiết kế camera độc đáo.

Sau sự thành công của Find N6 vào tháng 3/2026, những thông tin đầu tiên về thế hệ kế nhiệm Oppo Find N7 đã bắt đầu xuất hiện. Theo các báo cáo rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, Oppo đang tập trung nâng cấp mạnh mẽ về cả hiệu năng xử lý lẫn thời lượng sử dụng pin cho dòng máy màn hình gập cao cấp này.

Hai phương án thiết kế cụm camera độc đáo

Nguồn tin cho biết Oppo hiện đang thử nghiệm đồng thời hai phương án thiết kế cho mặt sau của Find N7. Lựa chọn thứ nhất duy trì cụm camera hình tròn lớn tương tự như thế hệ tiền nhiệm Find N6. Lựa chọn thứ hai mang đến sự thay đổi lớn với cụm camera dạng hình viên thuốc (pill-shaped), tạo nên diện mạo mới mẻ cho dòng sản phẩm.

Mẫu Oppo Find N6 hiện tại với thiết kế cụm camera tròn đặc trưng.

Sức mạnh từ vi xử lý tiến trình 2nm

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên Oppo Find N7 chính là việc trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 (mã hiệu SM8950). Đây là dòng chip dự kiến được Qualcomm sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội và khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu.

Dựa trên các thông tin kỹ thuật rò rỉ, chip Snapdragon thế hệ mới có thể chia làm hai phiên bản với cấu hình khác biệt:

Thành phần Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Tiêu chuẩn) Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Tiến trình sản xuất 2nm 2nm Đồ họa (GPU) Adreno 845 Adreno 850 Hỗ trợ RAM LPDDR5X LPDDR6

Thông tin rò rỉ sớm về các chi tiết kỹ thuật của smartphone màn hình gập thế hệ mới từ Oppo.

Cải tiến dung lượng pin và thời điểm ra mắt

Bên cạnh cấu hình mạnh, Oppo Find N7 được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán thời lượng pin trên các dòng máy gập. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy thiết bị có thể sở hữu viên pin trong khoảng 6.000mAh, thậm chí mục tiêu của nhà sản xuất có thể đạt tới mức 6.500mAh. Đây là một con số ấn tượng đối với một thiết bị có cấu trúc bản lề phức tạp.

Về lộ trình phát hành, Oppo Find N7 được dự đoán sẽ chính thức trình làng vào quý 1 năm 2027. Với việc trang bị những công nghệ hàng đầu như chip 2nm và RAM LPDDR6, đây sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone cao cấp thời gian tới.