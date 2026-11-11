OPPO Find N7 rò rỉ cấu hình: camera chính 200MP, pin 6.500 mAh và màn hình gập không nếp nhăn Theo rò rỉ, OPPO Find N7 dùng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, camera 200MP, pin 6.500 mAh và sẽ phát hành ở thị trường quốc tế, không chỉ tại Trung Quốc.

OPPO Find N7 vừa lộ các thông số chính: chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, camera chính 200MP, pin 6.500 mAh và thiết kế màn hình gập được mô tả là không có nếp nhăn. Theo các nguồn tin, mẫu máy này không chỉ bán tại Trung Quốc mà còn có kế hoạch ra mắt ở các thị trường quốc tế.

Thông tin đến từ nguồn tin Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo và được trang Gizmochina tổng hợp. Đây đều là dữ liệu rò rỉ, chưa phải công bố chính thức từ OPPO.

Chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và những gì đã biết về cấu hình

Theo nguồn tin trên Weibo, OPPO Find N7 sẽ dùng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Trong khi đó, thế hệ tiền nhiệm Find N6 dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5, kèm RAM 16GB và bộ nhớ trong 512GB.

Cấu hình OPPO Find N7 được tiết lộ trong rò rỉ mới

Hiện chưa có thông tin về dung lượng RAM và bộ nhớ trong của Find N7. Nguồn tin cũng chưa công bố kích thước cụ thể, dù thiết kế được cho là hướng đến sự mỏng nhẹ.

Màn hình gập không nếp nhăn: bản lề liền mạch giữ vai trò then chốt

Nếp gấp là một trong những vấn đề người dùng quan tâm nhất trên điện thoại màn hình gập. Theo rò rỉ, Find N7 được thiết kế để không có nếp nhăn trên màn hình chính.

Các tin đồn trước đó cho biết màn hình gập của máy có kích thước khoảng 7.6 inch, kết hợp bản lề liền mạch để che giấu nếp gấp. Về tỷ lệ hiển thị, hãng có xu hướng làm màn hình rộng, tương tự một số dòng máy gập khác trên thị trường.

Cần lưu ý rằng kích thước 7.6 inch nhỏ hơn màn hình AMOLED 8.12 inch của Find N6. Đây vẫn là thông tin từ tin đồn, chưa được xác nhận.

Camera 200MP và cảm biến đa phổ: hướng cải thiện màu sắc, độ sâu

Khả năng chụp ảnh tiếp tục được đầu tư với camera chính có độ phân giải lên đến 200MP. Ngoài ra, máy được tích hợp cảm biến đa phổ nhằm cải thiện quá trình xử lý hình ảnh, độ sâu và khả năng tái tạo màu sắc của khung hình.

Nguồn tin chưa nêu thông số của các camera còn lại. Để so sánh, Find N6 có camera 200MP, kết hợp camera tele 50MP có chống rung quang học (OIS) và camera góc siêu rộng 120°.

Pin 6.500 mAh: dung lượng lớn hơn Find N6

Về năng lượng, Find N7 dự kiến có viên pin 6.500 mAh, lớn hơn thế hệ tiền nhiệm. Find N6 có pin 6000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W và sạc không dây 50W. Công suất sạc của Find N7 chưa được tiết lộ.

Find N7 và Find N6: đặt hai thế hệ cạnh nhau

Bảng dưới đây đối chiếu thông tin rò rỉ của Find N7 với thông số đã được nêu về Find N6. Những mục chưa có dữ liệu được ghi rõ là chưa công bố.

Tiêu chí OPPO Find N7 (rò rỉ) OPPO Find N6 Chip xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình gập Khoảng 7.6 inch (tin đồn), không nếp nhăn AMOLED 8.12 inch, 120Hz, độ sáng 1800 nits Camera Camera chính 200MP, cảm biến đa phổ 200MP, tele 50MP OIS, góc siêu rộng 120° Pin 6.500 mAh 6000mAh, sạc nhanh 80W, sạc không dây 50W Độ dày khi mở Chưa công bố 4.21mm Kết nối Chưa công bố Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Kế hoạch phát hành: tín hiệu cho người dùng ngoài Trung Quốc

Việc OPPO xác nhận đưa dòng Find N7 ra ngoài thị trường nội địa là tín hiệu tích cực với người quan tâm điện thoại gập. Tuy nhiên, ngày ra mắt chính thức và giá bán dự kiến vẫn chưa được công bố.

Nhìn chung, Find N7 đang hướng đến ba cải tiến chính: chip mới, pin lớn hơn và màn hình gập không nếp nhăn. Do đây là thông tin rò rỉ, các thông số có thể thay đổi cho đến khi OPPO công bố chính thức.