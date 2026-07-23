Oppo Find X10 lộ diện qua ảnh thực tế: Chip Dimensity 9600 và camera 200MP đột phá Thế hệ Oppo Find X10 dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026 với những nâng cấp mạnh mẽ về cảm biến hình ảnh, nút bấm AI tùy chỉnh và hiệu năng từ vi xử lý Dimensity 9600.

Sau thành công của dòng Find X9 vào cuối năm 2025, Oppo đang chuẩn bị cho sự ra đời của thế hệ kế nhiệm mang tên Find X10. Những hình ảnh thực tế đầu tiên của thiết bị này vừa xuất hiện trên mạng xã hội Weibo, mang đến cái nhìn chi tiết về ngôn ngữ thiết kế và định hướng công nghệ của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc trong năm 2026.

Thiết kế cụm camera: Sự kế thừa và tinh chỉnh táo bạo

Dựa trên các hình ảnh rò rỉ, dòng Oppo Find X10 sẽ tiếp tục duy trì thế mạnh về nhiếp ảnh với cụm camera có kích thước lớn. Cụ thể, thiết bị sở hữu mô-đun camera hình chữ nhật nằm ngang, một phong cách thiết kế gợi nhớ đến mẫu Oppo Find X9s Pro đã ra mắt trước đó tại China vào tháng 04/2026.

Mẫu điện thoại Oppo Find X9s Pro.

Trong các bức ảnh chụp thực tế, dù được bao bọc bởi ốp lưng bảo vệ chuyên dụng, chúng ta vẫn có thể nhận diện được bố cục ba ống kính chính đặt ở phía bên trái của mô-đun. Phía bên phải là vị trí của đèn flash LED và một bộ phận được cho là cảm biến đa quang phổ (multispectral sensor). Việc tích hợp cảm biến này cho thấy Oppo đang tập trung tối ưu hóa khả năng tái tạo màu sắc trung thực, một yếu tố quan trọng trong nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp.

Các thiết bị được cho là thuộc dòng Oppo Find X10 xuất hiện trong ảnh rò rỉ.

Cấu hình phần cứng: Sức mạnh từ MediaTek Dimensity 9600

Về mặt hiệu năng, các nguồn tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station cho biết toàn bộ dòng Find X10 sẽ được trang bị vi xử lý thuộc series MediaTek Dimensity 9600. Đây là bước đi chiến lược của Oppo nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý AI mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu trên tiến trình sản xuất tiên tiến nhất.

Đáng chú ý, dòng sản phẩm này được dự báo sẽ bao gồm ba phiên bản chính:

Oppo Find X10: Phiên bản tiêu chuẩn cân bằng giữa hiệu năng và giá thành.

Phiên bản tiêu chuẩn cân bằng giữa hiệu năng và giá thành. Oppo Find X10 Pro: Tập trung vào trải nghiệm cao cấp toàn diện.

Tập trung vào trải nghiệm cao cấp toàn diện. Oppo Find X10 Pro Max: Biến thể mạnh mẽ nhất với những công nghệ đột phá về camera.

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật đáng kinh ngạc nhất là tin đồn về việc phiên bản Find X10 Pro Max có thể sở hữu tới ba camera sau với cùng độ phân giải 200MP. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là một cú hích lớn, thiết lập tiêu chuẩn mới cho độ chi tiết và khả năng thu phóng trên smartphone.

Nút bấm AI và các tùy chọn màu sắc mới

Bên cạnh nâng cấp về phần cứng, Oppo Find X10 còn được cho là sẽ tích hợp một nút bấm vật lý chuyên dụng cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Nút bấm này cho phép người dùng tùy chỉnh để kích hoạt nhanh các tính năng thông minh, phản ánh xu hướng tích hợp sâu AI vào phần cứng của ngành công nghiệp điện thoại hiện nay.

Thông tin chi tiết về dòng Find X10 được tiết lộ trên mạng xã hội.

Về mặt thẩm mỹ, dòng flagship mới dự kiến sẽ ra mắt với ba tùy chọn màu sắc chủ đạo bao gồm: Trắng, Cam và Xanh lục bảo (Cyan). Sự đa dạng về màu sắc kết hợp cùng thiết kế camera đặc trưng hứa hẹn sẽ giúp Find X10 nổi bật trong phân khúc điện thoại cao cấp.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của dòng Oppo Find X10

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý MediaTek Dimensity 9600-series Camera chính (Pro Max) Hệ thống 3 camera 200MP Tính năng đặc biệt Nút bấm AI tùy chỉnh, cảm biến đa quang phổ Màu sắc Trắng, Cam, Xanh lục bảo Thời điểm ra mắt Quý 4 năm 2026

Dù các thông tin hiện tại vẫn dừng lại ở mức độ rò rỉ, nhưng sự xuất hiện của các thiết bị thực tế cho thấy Oppo đang đẩy nhanh quá trình thử nghiệm. Với việc tập trung vào cảm biến 200MP và chip xử lý thế hệ mới, Oppo Find X10 đang dần lộ diện là một đối thủ đáng gờm cho bất kỳ mẫu flagship nào ra mắt vào cuối năm 2026.