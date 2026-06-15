OPPO Find X10 Pro lộ diện cấu hình với chip 2nm, camera kép 200MP và pin 8000 mAh Mẫu flagship thế hệ mới của OPPO gây chú ý với viên pin dung lượng lớn 8,000 mAh, hệ thống camera kép 200MP và sức mạnh từ vi xử lý Dimensity 9600 sản xuất trên tiến trình 2nm.

Thông tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station vừa hé lộ các thông số kỹ thuật quan trọng của OPPO Find X10 Pro. Mẫu smartphone cao cấp thế hệ tiếp theo của OPPO cho thấy sự nâng cấp toàn diện về hiệu năng xử lý, công nghệ hiển thị và đặc biệt là hệ thống quang học độ phân giải cao.

Thiết kế màn hình phẳng với viền siêu mỏng

OPPO Find X10 Pro dự kiến trang bị màn hình OLED LTPO phẳng với kích thước 6.78 inch, độ phân giải 1.5K. Tấm nền này sử dụng vật liệu nền Tianma thế hệ mới nhất, giúp cải thiện chất lượng hiển thị và tối ưu hóa điện năng tiêu thụ. Điểm nhấn trong thiết kế nằm ở phần viền màn hình được tinh chỉnh cực mỏng ở cả bốn cạnh, kết hợp cùng các góc bo tròn lớn nhằm tối ưu không gian hiển thị và cảm giác cầm nắm.

OPPO Find X10 Pro rò rỉ cấu hình cực khủng

Vi xử lý Dimensity 9600 trên tiến trình 2nm đầu tiên

Về sức mạnh phần cứng, Find X10 Pro được cho là sẽ tích hợp chipset Dimensity 9600 của MediaTek. Đây là dòng vi xử lý được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội trong khi vẫn duy trì mức nhiệt độ ổn định. Bên cạnh đó, thiết bị còn được trang bị cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, cùng khả năng bảo vệ tối ưu với chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 và IP69.

Máy sẽ được trang bị con chip Dimensity 9600 tiến trình 2nm sắp ra mắt của nhà MediaTek

Hệ thống camera kép 200MP và cảm biến đa phổ

Hệ thống nhiếp ảnh là điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Find X10 Pro. Máy sở hữu camera chính sử dụng cảm biến Samsung HPC độ phân giải 200MP, kích thước 1/1.3 inch. Đi kèm là một camera tele cũng đạt mức phân giải 200MP, cho phép chụp ảnh zoom với độ chi tiết cao. Ngoài ra, OPPO còn tích hợp thêm một cảm biến đa phổ (multispectral sensor) 3MP nhằm hỗ trợ tinh chỉnh độ chính xác của màu sắc và tối ưu hóa thuật toán xử lý hình ảnh.

Pin 8,000 mAh thiết lập kỷ lục mới trong phân khúc flagship

Để cung cấp năng lượng cho cấu hình mạnh mẽ, OPPO dự kiến trang bị viên pin dung lượng lên tới 8,000 mAh cho Find X10 Pro. Đây là bước nhảy vọt so với mức 7,500 mAh trên thế hệ tiền nhiệm Find X9 Pro. Dù sở hữu dung lượng pin khổng lồ, thiết bị vẫn được duy trì tính năng sạc không dây tiện lợi.

Find X10 Pro được dự đoán sẽ hướng tới việc trang bị viên pin lên tới 8,000 mAh

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Dưới đây là bảng so sánh thông số giữa OPPO Find X10 Pro (tin đồn) và mẫu OPPO Find X9 Ultra hiện nay:

Thông số OPPO Find X10 Pro (Rò rỉ) OPPO Find X9 Ultra (Hiện tại) Chipset Dimensity 9600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình 6.78 inch OLED 1.5K 6.82 inch AMOLED 2K+ Camera chính 200MP (Samsung HPC) 200MP (Hasselblad) Dung lượng Pin 8,000 mAh 7,050 mAh Kháng nước IP68/IP69 IP68

Hiện tại, thông tin về ngày ra mắt chính thức và giá bán của OPPO Find X10 Pro tại thị trường Việt Nam vẫn chưa được xác nhận. Đối với người dùng có nhu cầu sở hữu công nghệ mới nhất hiện nay, mẫu Find X9 Ultra vẫn là lựa chọn hàng đầu với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp.