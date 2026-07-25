Oppo Find X10 Pro Max lộ diện với cảm biến tele 200MP kích thước lớn 1/1.28 inch Oppo Find X10 Pro Max có thể được trang bị cảm biến tele Omnivision OV52A 1/1.28 inch từ mẫu Find X9 Ultra, giúp tối ưu khả năng chụp thu phóng và telemacro.

Oppo Find X10 Pro Max chuẩn bị gia nhập cuộc đua flagship với hệ thống camera Hasselblad được nâng cấp mạnh mẽ. Theo thông tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, mẫu máy mới này sẽ thừa hưởng cảm biến telephoto 200 megapixel kích thước lớn 1/1.28 inch từ phiên bản Oppo Find X9 Ultra, mang lại lợi thế cạnh tranh vượt trội trong phân khúc.

Một nguồn tin rò rỉ cho biết Oppo Find X10 Pro Max có thể sở hữu cảm biến tele 1/1.28 inch tương tự Oppo Find X9 Ultra.

Sức mạnh kỹ thuật từ cảm biến Omnivision OV52A 200MP

Cảm biến Omnivision OV52A với kích thước 1/1.28 inch hiện thuộc nhóm cảm biến telephoto 200 megapixel có kích thước quang học lớn nhất trên smartphone dành cho tác vụ chụp zoom cự ly gần. Việc trang bị phần cứng này cho phép Oppo Find X10 Pro Max không chỉ chụp thu phóng độ phân giải cao mà còn hỗ trợ tính năng chụp cận cảnh telemacro với khoảng cách lấy nét cực ngắn.

Dựa trên bài đăng từ Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, thiết bị thử nghiệm mới nhất của Oppo sử dụng chính mẫu cảm biến này. Sự kết hợp giữa kích thước cảm biến vượt trội cùng thuật toán xử lý hình ảnh tinh chỉnh bởi Hasselblad khiến flagship thế hệ mới được đánh giá là gần như bất khả chiến bại trong phân khúc camera phone cao cấp.

Cuộc đua camera flagship và công nghệ LOFIC thế hệ mới

Thị trường di động cao cấp dự kiến sẽ diễn ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa ba đại diện lớn đến từ Trung Quốc bao gồm Xiaomi 18 Pro Max (hợp tác với Leica), Vivo X500 Pro Max (hợp tác với Zeiss) và Oppo Find X10 Pro Max (hợp tác với Hasselblad).

Bên cạnh việc nâng cấp kích thước cảm biến tele, các nhà sản xuất OEM Trung Quốc đang hướng tới tích hợp công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) trên thế hệ hệ thống camera di động tiếp theo. Công nghệ này đóng vai trò quyết định giúp mở rộng dải động (dynamic range), hạn chế tình trạng cháy sáng ở các vùng chi tiết cao và cải thiện rõ rệt chất lượng ảnh chụp trong điều kiện ngược sáng phức tạp.