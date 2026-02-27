OPPO Find X10 Pro Max lộ thông số camera 200MP Samsung và vi xử lý tiến trình 2nm Mẫu flagship OPPO Find X10 Pro Max dự kiến trang bị cảm biến Samsung HPC 200MP cùng chip Dimensity 9600, hứa hẹn tạo bước tiến mới trong nhiếp ảnh và hiệu năng di động.

OPPO được cho là đang phát triển dòng flagship thế hệ mới mang tên Find X10 với những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng. Theo thông tin từ leaker DCS, mẫu smartphone cao cấp nhất trong dòng này là Find X10 Pro Max đang được thử nghiệm với cảm biến camera độ phân giải 200 megapixel mới từ Samsung.

Công nghệ cảm biến Samsung HPC 200MP và xử lý hình ảnh UFCC

Cảm biến được sử dụng trên OPPO Find X10 Pro Max dự kiến là Samsung HPC với kích thước 1/1.3 inch. Đây là một trong những cảm biến lớn nhất trong phân khúc 200MP hiện nay, mang lại khả năng thu sáng vượt trội và độ chi tiết cao cho hình ảnh.

OPPO Find X10 Pro Max sẽ có camera chất lượng

Để tối ưu hóa dữ liệu từ cảm biến khổng lồ này, OPPO áp dụng công nghệ 4×4 RMSC, cho phép tái sắp xếp dữ liệu màu của các pixel để nâng cao chất lượng đầu ra. Đáng chú ý, công nghệ UFCC (Ultra Full Color Capture) cũng được tích hợp nhằm cải thiện hiệu suất dải tương phản động (Dynamic Range), giúp bảo toàn chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối trong các điều kiện ánh sáng phức tạp.

Flagship tiếp theo của OPPO sẽ nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh của người dùng

Hiệu năng đột phá với vi xử lý tiến trình 2nm

Về cấu hình phần cứng, dòng Find X10 dự kiến sẽ có sự phân hóa về chip xử lý. Trong khi phiên bản tiêu chuẩn có thể dùng chip Dimensity 9500 Plus, thì các phiên bản cao cấp hơn như Find X10 Pro và Find X10 Pro Max nhiều khả năng sẽ trang bị chip Dimensity 9600. Đây được kỳ vọng là vi xử lý đầu tiên của MediaTek sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến.

Dòng OPPO Find X10 có thể ra mắt vào cuối năm nay

Bên cạnh hiệu năng xử lý, nguồn tin còn cho biết dòng Find X10 sẽ sở hữu viên pin dung lượng lớn lên đến 8500 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 100W. Ngoài ra, tính năng sạc nam châm từ tính tương tự chuẩn MagSafe cũng có thể xuất hiện trên dòng sản phẩm này.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến và thế hệ tiền nhiệm

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa mẫu OPPO Find X10 Pro Max (theo tin rò rỉ) và phiên bản tiền nhiệm Find X9 hiện đang có mặt trên thị trường:

Thông số OPPO Find X10 Pro Max (Tin rò rỉ) OPPO Find X9 (Hiện tại) Vi xử lý Dimensity 9600 (2nm) Dimensity 9500 Camera chính 200MP Samsung HPC (1/1.3") 200MP hỗ trợ OIS Dung lượng pin 8500 mAh 7025 mAh Sạc nhanh 100W 80W (Dây) / 50W (Không dây) Màn hình AMOLED (Nâng cấp) 6.59 inch FHD+ 120Hz

Dự kiến, OPPO Find X10 Series sẽ chính thức ra mắt vào khoảng tháng 10 năm nay. Với việc kết hợp giữa cảm biến ảnh kích thước lớn của Samsung và thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến, OPPO đang thể hiện tham vọng dẫn đầu thị trường nhiếp ảnh di động.