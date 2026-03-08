OPPO Find X10 Pro Max rò rỉ cấu hình camera đột phá với hệ thống ba cảm biến 200MP Flagship thế hệ mới của OPPO có thể trang bị đồng bộ ba cảm biến 200MP cho cả camera chính, góc rộng và tele. Đây là bước đi tham vọng nhằm dẫn đầu thị trường nhiếp ảnh di động.

Theo các báo cáo mới nhất từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station, OPPO đang trong quá trình phát triển dòng flagship tiếp theo mang tên Find X10 series. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của dòng sản phẩm này, đặc biệt là phiên bản cao cấp nhất Find X10 Pro Max, chính là hệ thống camera sau với cấu hình cực kỳ hiếm thấy trên thị trường smartphone hiện nay.

OPPO được đồn đang phát triển flagship có tới 3 cảm biến camera 200MP ở mặt sau

Sự kết hợp của bộ ba cảm biến 200MP

Thông tin rò rỉ cho biết OPPO Find X10 Pro Max có khả năng sở hữu tới ba cảm biến 200MP cho hệ thống camera sau. Cụ thể, camera góc siêu rộng (ultra-wide) sẽ sử dụng cảm biến 200MP với kích thước 1/1.56 inch. Đây là một bước tiến lớn vì đa số các dòng điện thoại cao cấp hiện nay vẫn chỉ sử dụng cảm biến có kích thước nhỏ hơn cho ống kính góc rộng. Kích thước cảm biến lớn hứa hẹn sẽ cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh, đặc biệt là khả năng thu sáng và chi tiết trong môi trường ánh sáng yếu.

Bên cạnh đó, camera chính của thiết bị cũng được dự đoán sẽ sử dụng một cảm biến 200MP hoàn toàn mới với kích thước lên đến 1/1.3 inch. Cảm biến này tích hợp các công nghệ tiên tiến như 4×4 RMSC (Rearranged Pixel Color Information) và UFCC (Ultra Full Color Capture), giúp tối ưu hóa độ chính xác màu sắc và mở rộng dải tương phản động (dynamic range).

Flagship mới của OPPO sẽ cho trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời, nếu thông tin rò rỉ mới nhất chính xác

Tham vọng dẫn đầu phân khúc flagship

Việc trang bị cảm biến 200MP cho cả ống kính telephoto cho thấy tham vọng của OPPO trong việc thống trị mảng nhiếp ảnh di động. Mặc dù chi tiết về khả năng zoom quang học của ống kính tele chưa được tiết lộ cụ thể, nhưng với độ phân giải siêu cao, người dùng có thể kỳ vọng vào khả năng cắt cúp ảnh (crop) mà vẫn giữ được độ sắc nét tối ưu.

Dòng Find X10 dự kiến sẽ bao gồm ba phiên bản: Find X10, Find X10 Pro và Find X10 Pro Max để tiếp cận nhiều tệp khách hàng cao cấp khác nhau. Ngoài sự đột phá về camera, các nguồn tin còn cho biết dòng sản phẩm này có thể sở hữu viên pin dung lượng lớn lên tới 8500 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 100W.

OPPO được cho là sẽ chỉ ra mắt dòng Find X10 vào cuối năm nay

So sánh thông số dự kiến với thế hệ tiền nhiệm

Để thấy rõ sự nâng cấp, người dùng có thể nhìn lại thông số của phiên bản hiện tại là OPPO Find X9. Dưới đây là bảng so sánh nhanh các đặc điểm kỹ thuật chính:

Thông số OPPO Find X9 (Hiện tại) Find X10 Pro Max (Tin đồn) Chip xử lý MediaTek Dimensity 9500 Chưa xác định Camera chính 200MP (OIS, Zoom 3X) 200MP (1/1.3 inch, RMSC, UFCC) Camera góc rộng Chưa rõ độ phân giải cao 200MP (1/1.56 inch) Pin & Sạc 7025mAh, 80W SUPERVOOC 8500mAh, 100W

Hiện tại, mẫu OPPO Find X9 vẫn đang là lựa chọn hấp dẫn với màn hình AMOLED 6.59 inch 120Hz và độ sáng tối đa 1800 nits, cung cấp trải nghiệm ổn định trước khi thế hệ Find X10 chính thức trình làng.