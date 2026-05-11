OPPO Find X10 Pro Max rò rỉ cấu hình với camera 200MP kép và chipset tiến trình 2nm
Thế hệ flagship tiếp theo của OPPO dự kiến sở hữu cảm biến 200MP cùng chipset Dimensity 2nm đầu tiên, hứa hẹn tạo nên đột phá về hiệu năng và nhiếp ảnh di động.
Dòng sản phẩm Find X10 của OPPO dự kiến sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 10 tới. Theo các thông tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, dòng sản phẩm này sẽ bao gồm ba phiên bản: Find X10, Find X10 Pro và Find X10 Pro Max. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất Find X10 Pro Max đang thu hút sự chú ý lớn với những thông số kỹ thuật vượt trội về hệ thống camera và vi xử lý.
Hệ thống camera kép độ phân giải 200MP
Dữ liệu thử nghiệm cho thấy OPPO Find X10 Pro Max sở hữu cấu hình camera cực kỳ mạnh mẽ. Thiết bị có thể được trang bị camera chính 200MP sử dụng cảm biến kích thước 1/1.3 inch. Đáng chú ý, camera tele tiềm vọng cũng sẽ có độ phân giải 200MP với kích thước cảm biến 1/1.28 inch.
Nguồn tin cho biết OPPO có thể sử dụng cảm biến HPC thế hệ mới của Samsung cho thiết bị này. Đây là bước đi chiến lược nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trong phân khúc smartphone chuyên nhiếp ảnh, thay vì thực hiện những nâng cấp nhỏ giọt về phần cứng.
Tùy chọn cấu hình màn hình và ống kính góc rộng
Bên cạnh camera chính, OPPO đang cân nhắc hai phương án cho camera góc siêu rộng: cảm biến 200MP (1/1.56 inch) hoặc cảm biến 50MP (1/2.75 inch). Hệ thống này còn được hỗ trợ bởi một cảm biến đa phổ 3MP nhằm tối ưu hóa màu sắc hình ảnh.
Về khả năng hiển thị, OPPO đang đánh giá nội bộ hai biến thể màn hình. Một nguyên mẫu sử dụng màn hình LTPO phẳng 6.89 inch độ phân giải 2K, trong khi biến thể còn lại trang bị màn hình LTPO 6.78 inch độ phân giải 1.5K. Việc sử dụng màn hình phẳng được đánh giá là giải pháp phù hợp để tối ưu hóa trải nghiệm thao tác và chơi game cho người dùng.
Sức mạnh từ vi xử lý tiến trình 2nm đầu tiên
Về hiệu năng, Find X10 Pro Max dự kiến sẽ là một trong những thiết bị đầu tiên trang bị chipset Dimensity thế hệ mới sản xuất trên tiến trình 2nm của MediaTek, tạm gọi là Dimensity 9600 Pro. Các phiên bản thấp hơn là Find X10 Pro và Find X10 tiêu chuẩn sẽ lần lượt sử dụng chip Dimensity 9600 và Dimensity 9500 Plus.
Bảng thông số cấu hình dự kiến của OPPO Find X10 Pro Max
|Thông số
|Chi tiết rò rỉ
|Vi xử lý
|MediaTek Dimensity 9600 Pro (2nm)
|Màn hình
|LTPO 6.89 inch (2K) hoặc 6.78 inch (1.5K)
|Camera chính
|200MP, cảm biến 1/1.3 inch
|Camera tele
|200MP, tiềm vọng, cảm biến 1/1.28 inch
|Camera góc rộng
|200MP hoặc 50MP
|Cảm biến phụ
|Đa phổ 3MP
Sự kết hợp giữa cảm biến độ phân giải cao và vi xử lý tiến trình mới hứa hẹn sẽ đưa OPPO Find X10 Pro Max trở thành đối thủ đáng gờm trên thị trường flagship cuối năm 2025.