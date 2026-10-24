OPPO Find X10 Pro Max sắp ra mắt Việt Nam cùng cụm 3 camera 200MP Hasselblad OPPO Find X10 Pro Max chính thức cập bến thị trường Việt Nam vào ngày 28/10, gây chú ý với hệ thống 3 camera Hasselblad đồng bộ cảm biến độ phân giải 200MP.

Hãng OPPO vừa hé lộ thông tin kỹ thuật về mẫu flagship cao cấp OPPO Find X10 Pro Max chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam vào ngày 28/10 tới đây. Điểm nhấn đột phá nhất trên mẫu điện thoại này nằm ở kiến trúc nhiếp ảnh di động khi trang bị hệ thống ba camera đều sở hữu độ phân giải lên đến 200MP trên toàn bộ dải tiêu cự.

OPPO Find X10 Pro Max sẽ có hệ thống 3 camera 200MP cực khủng

Kiến trúc đồng bộ cảm biến 200MP trên mọi tiêu cự

Khác biệt với xu hướng sử dụng camera chính phân giải cao kết hợp cảm biến phụ thông số thấp, OPPO Find X10 Pro Max thiết lập cấu hình đồng nhất với cảm biến 200MP cho cả ba vị trí: camera chính, góc siêu rộng và tele. Cấu trúc phần cứng này giúp thiết bị duy trì độ sắc nét đồng đều khi chuyển đổi mượt mà giữa các khung hình, loại bỏ hiện tượng suy giảm chất lượng hay chênh lệch chi tiết giữa các dải tiêu cự.

Hơn nữa, toàn bộ hệ thống quang học tiếp tục nhận được sự hợp tác tinh chỉnh màu sắc từ thương hiệu máy ảnh Hasselblad. Sự kết hợp này mang lại khả năng tái tạo gam màu tự nhiên, cân bằng ánh sáng hài hòa và xử lý chính xác các sắc độ trong nhiều điều kiện chiếu sáng phức tạp.

Flagship mới của OPPO sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời

Chi tiết sức mạnh ba ống kính chuyên biệt

Hệ thống quang học trên thiết bị phân chia nhiệm vụ rõ ràng theo từng tình huống chụp thực tế nhằm tối ưu trải nghiệm nhiếp ảnh:

Camera chính Hasselblad 200MP: Đóng vai trò chủ lực trong việc ghi lại các khung hình hàng ngày. Cảm biến tích hợp dải tương phản động cao, tối ưu khả năng cân bằng giữa các vùng sáng và vùng tối, giữ lại trọn vẹn chi tiết hình ảnh ngay cả khi chụp ngược sáng hoặc trong môi trường thiếu sáng.

Đóng vai trò chủ lực trong việc ghi lại các khung hình hàng ngày. Cảm biến tích hợp dải tương phản động cao, tối ưu khả năng cân bằng giữa các vùng sáng và vùng tối, giữ lại trọn vẹn chi tiết hình ảnh ngay cả khi chụp ngược sáng hoặc trong môi trường thiếu sáng. Camera góc siêu rộng Hasselblad 200MP: Phục vụ nhu cầu chụp phong cảnh toàn cảnh, kiến trúc hoặc ảnh nhóm đông người ở tiêu cự 0.5x, duy trì độ phân giải sắc nét từ tâm ra rìa bức ảnh.

Phục vụ nhu cầu chụp phong cảnh toàn cảnh, kiến trúc hoặc ảnh nhóm đông người ở tiêu cự 0.5x, duy trì độ phân giải sắc nét từ tâm ra rìa bức ảnh. Camera tele Hasselblad 200MP: Hỗ trợ tiêu cự 3x, chuyên biệt cho chụp ảnh chân dung hoặc ghi lại các vật thể ở xa với độ chi tiết cao và kết cấu rõ nét khi phóng to.

Dòng OPPO Find X10 sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 28/10

Thông số cấu hình dòng sản phẩm

Dòng sản phẩm sẽ được trình làng với hai phiên bản tại thị trường trong nước gồm bản tiêu chuẩn và bản cao cấp, mở rộng thêm các tùy chọn dung lượng bộ nhớ.

Tên sản phẩm Dung lượng RAM Bộ nhớ trong OPPO Find X10 5G 12GB 256GB OPPO Find X10 Pro Max 16GB 512GB

Sự kết hợp giữa giải pháp ba cảm biến 200MP cùng thuật toán Hasselblad định hình năng lực xử lý hình ảnh toàn diện cho OPPO Find X10 Pro Max trước thềm ra mắt chính thức vào ngày 28/10.