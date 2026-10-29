OPPO Find X10 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam với cụm 3 camera 200MP và pin 8.000mAh Bộ đôi OPPO Find X10 và Find X10 Pro Max sở hữu vi xử lý tiến trình 2nm, hệ thống quang học Hasselblad 200MP toàn diện cùng chuẩn kháng nước IP69 hiện đại.

OPPO Find X10 Series vừa chính thức trình làng tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước nhảy vọt công nghệ trên phân khúc smartphone cao cấp với hệ thống quang học độ phân giải siêu cao và dung lượng pin silicon-carbon đột phá 8.000mAh. Dòng sản phẩm bao gồm hai phiên bản Find X10 và Find X10 Pro Max, tập trung nâng cấp toàn diện từ thiết kế, tấm nền hiển thị, hiệu năng vi xử lý cho đến hệ thống camera hợp tác cùng thương hiệu Hasselblad.

Kiến trúc nhiếp ảnh 200MP đồng bộ kết hợp cùng Hasselblad

Trọng tâm kỹ thuật của thế hệ Find X10 Series nằm ở hệ thống camera phát triển cùng Hasselblad, ứng dụng các cảm biến độ phân giải 200MP trên đa tiêu cự nhằm duy trì độ sắc nét đồng nhất. Phiên bản tiêu chuẩn Find X10 tích hợp cụm camera kép 200MP, trong khi phiên bản cao cấp nhất Find X10 Pro Max sở hữu trọn vẹn cả ba camera sau đều đạt độ phân giải 200MP.

Cụ thể trên Find X10 Pro Max, camera chính 200MP sử dụng cảm biến ISOCELL HPC kích thước 1/1,28 inch do OPPO và Samsung hợp tác phát triển, tích hợp công nghệ DeepPix giúp tối ưu hóa dải tương phản động HDR. Đi kèm là camera góc siêu rộng 200MP với cảm biến 1/1,56 inch cho trường nhìn 124° và camera tele tiềm vọng 200MP khẩu độ f/2.1, hỗ trợ khoảng cách lấy nét tối thiểu 10 cm cho tác vụ chụp tele macro sắc nét.

Để cân bằng hoàn hảo giữa độ chi tiết hình ảnh và dung lượng lưu trữ, thiết bị mặc định chụp ở độ phân giải 26MP trên toàn bộ dải zoom từ góc siêu rộng đến 9.9x. Khi cần ghi nhận lượng thông tin hình ảnh tối đa cho hậu kỳ, người dùng có thể kích hoạt chế độ Hasselblad Hi-Res Mode ở mức 50MP hoặc 200MP nguyên bản.

Thuật toán hình ảnh LUMO và khả năng quay video chuyên nghiệp

Bên cạnh phần cứng quang học vượt trội, Find X10 Series được trang bị Thuật Toán Hình Ảnh Chân Thực LUMO thế hệ mới kết hợp cùng cụm camera Tái Tạo Màu đa phổ. Sự kết hợp này mang lại khả năng xử lý màu sắc chuẩn xác ngay cả dưới nguồn sáng phức tạp, tránh triệt để hiện tượng tăng nét kỹ thuật số quá đà hay khử nhiễu thô bạo.

Năng lực quay video trên dòng flagship mới cũng được nâng cấp lên chuẩn điện ảnh. Find X10 hỗ trợ quay 4K 60fps trên toàn bộ ống kính, riêng cảm biến chính và tele có thể đạt mức 4K 120fps và 8K 30fps. Trên Find X10 Pro Max, toàn bộ ba camera đều đạt chuẩn đồng bộ 4K 120fps và 8K 30fps, mang lại dải động lên đến 17-stop cùng các định dạng chuyên nghiệp như Dolby Vision, O-Log2 ACES và chế độ khung hình Open Gate.

Cấu trúc phần cứng vi xử lý 2nm và pin dung lượng lớn 8.000mAh

Về mặt kỹ thuật phần cứng, Find X10 được tích hợp vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M chế tạo trên tiến trình 3 nm, trong khi Find X10 Pro Max trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro trên tiến trình 2 nm tiên tiến nhất. Cả hai thiết bị vận hành trên nền tảng giao diện ColorOS 17, tích hợp sẵn các công cụ thông minh như AI Mind Pilot và Trình Chỉnh Sửa Ảnh AI.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống là viên pin công nghệ silicon-carbon dung lượng lên đến 8.000mAh nhưng vẫn giữ được độ mỏng tối ưu. Máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây SUPERVOOC công suất 80W cùng sạc nhanh không dây AIRVOOC 50W. Màn hình của bộ đôi sử dụng tấm nền AMOLED viền siêu mỏng, hỗ trợ tần số quét thích ứng LTPO 144Hz, độ sáng cực đại 3.600 nit và hiển thị chuẩn dải màu BT.2020.

Thân máy hoàn thiện từ kính điêu khắc nguyên khối liền mạch bao quanh cụm camera, đạt các tiêu chuẩn bảo vệ khắt khe gồm IP66, IP68, IP69 và chứng nhận chống chịu va đập 5 sao từ tổ chức SGS.

Bảng giá bán lẻ niêm yết của OPPO Find X10 Series tại Việt Nam

Dòng sản phẩm OPPO Find X10 Series chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 28 tháng 10 năm 2026 với các phiên bản cấu hình và mức giá tương ứng: