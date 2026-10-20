OPPO Find X10 Series chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam cùng camera kép 200MP và Sơn Tùng M-TP OPPO chính thức chọn nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP làm đại sứ cho thế hệ Find X10 Series trang bị camera kép 200MP kết hợp thuật toán LUMO và công nghệ từ Hasselblad.

OPPO Việt Nam vừa chính thức công bố nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu đầu tiên cho dòng điện thoại cao cấp Find X Series. Sự kiện hợp tác chiến lược này gắn liền với kế hoạch ra mắt thế hệ flagship Find X10 Series tại thị trường trong nước vào ngày 28-10-2026, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của thương hiệu trong phân khúc thiết bị di động cao cấp.

OPPO công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu dòng Find X tại Việt Nam

Hệ thống camera kép 200MP phát triển cùng Hasselblad

Tiếp nối các thế hệ tiền nhiệm như Find X8, Find X9 và mẫu Find X9 Ultra ra mắt vào tháng 5 năm 2026, Find X10 Series mang đến bước nhảy vọt về phần cứng nhiếp ảnh di động. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên thế hệ mới là cụm camera kép độ phân giải 200MP đầu tiên trong phân khúc, được phát triển thông qua mối quan hệ hợp tác chuyên sâu với thương hiệu máy ảnh Hasselblad.

Việc tích hợp hai cảm biến 200MP đồng thời cho phép máy thu nhận lượng chi tiết vượt trội, mở rộng dải tương phản động và giữ vững độ sắc nét ngay cả khi chụp ở các cự ly tiêu cự khác nhau. Đây là cải tiến công nghệ lớn nhằm giải quyết bài toán giảm chất lượng hình ảnh khi chuyển đổi giữa các ống kính trên điện thoại thông minh hiện nay.

Dòng OPPO Find X10 chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam

Tối ưu thị giác qua thuật toán LUMO và Chế độ Bậc thầy

Để vận hành và khai thác toàn bộ tiềm năng từ phần cứng 200MP, OPPO đã tích hợp Thuật toán Hình ảnh Chân thực LUMO. Thuật toán này hoạt động cùng Chế độ Bậc thầy Hasselblad và bảng tinh chỉnh màu sắc độc quyền, tập trung xử lý tín hiệu hình ảnh đa tầng theo thời gian thực.

Mục tiêu của giải pháp kết hợp này là tái tạo độ tương phản, dải màu và độ sâu trường ảnh tiệm cận với thị giác tự nhiên của mắt người. Sự can thiệp của thuật toán LUMO giúp cân bằng giữa độ rực rỡ và tính trung thực, khắc phục tình trạng xử lý ảnh quá đà (over-sharpening) thường thấy trên các dòng cảm biến độ phân giải cao.

Sơn Tùng M-TP và Oppo Find X10 Series

Cấu hình kỹ thuật các phiên bản Find X10 Series

Dòng sản phẩm cao cấp sắp trình làng bao gồm hai biến thể chủ đạo là Find X10 5G và Find X10 Pro Max, mang đến các tùy chọn bộ nhớ cùng màu sắc đặc trưng hướng đến người dùng cao cấp.

Phiên bản Bộ nhớ RAM Bộ nhớ lưu trữ Tùy chọn màu sắc Công nghệ camera OPPO Find X10 5G 12GB 256GB Cam nhạt, Titan, Xanh Camera kép 200MP, LUMO, Hasselblad OPPO Find X10 Pro Max 16GB 512GB Trắng, Titan Camera kép 200MP, LUMO, Hasselblad

Chiến lược nâng tầm phân khúc cao cấp tại Việt Nam

Việc đồng hành cùng nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP phản ánh định hướng tiếp cận của OPPO trong việc kết nối giá trị công nghệ với cá tính sáng tạo. Trong chặng đường hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ liên tục khai phá các phong cách mới, kết hợp âm nhạc quốc tế với bản sắc truyền thống Việt Nam như mặt nạ Xuân Phả hay biểu tượng rồng thời Lý.

Tinh thần sáng tạo không đi theo lối mòn này đồng điệu với triết lý phát triển của dòng Find X. Sự kiện công bố chính thức vào ngày 28-10-2026 sẽ công bố chi tiết về giá bán cũng như trải nghiệm thực tế của Find X10 Series tại thị trường Việt Nam.