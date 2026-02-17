OPPO Find X10 series dự kiến tích hợp nam châm từ tính nguyên bản tương tự MagSafe Dòng flagship OPPO Find X10 có thể sở hữu vòng nam châm tích hợp sẵn trong thân máy, cho phép kết nối phụ kiện và sạc không dây tiện lợi mà không cần sử dụng ốp lưng.

Dòng smartphone cao cấp OPPO Find X10 series được dự báo sẽ trở thành thương hiệu điện thoại Trung Quốc đầu tiên tích hợp hệ thống nam châm từ tính nguyên bản (Native magnets) vào thân máy. Bước đi này nhằm tối ưu hóa khả năng sạc không dây và mở rộng hệ sinh thái phụ kiện, tương tự như cơ chế MagSafe vốn là đặc trưng của các dòng iPhone từ Apple.

Giải mã công nghệ sạc nam châm từ tính trên OPPO Find X10

Theo thông tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Smart Pikachu, OPPO đang lên kế hoạch trang bị tính năng sạc nam châm từ tính trực tiếp vào mặt lưng cho dòng flagship Find X10. Khác với các giải pháp hiện nay, việc tích hợp sẵn vòng từ tính bên trong thiết bị giúp máy có khả năng tự động căn chỉnh vị trí sạc một cách chính xác nhất.

Tin đồn tiết lộ OPPO đang lên kế hoạch trang bị tính năng sạc nam châm cho dòng Find X10

Đáng chú ý, giải pháp này giải quyết triệt để hạn chế của chuẩn sạc Qi2 trên nhiều mẫu flagship Android hiện nay. Mặc dù các thiết bị Android thường được ghi nhận là "Qi2 Ready", nhưng thực tế người dùng vẫn phải mua thêm các loại ốp lưng có vòng từ tính để có thể hít dính vào đế sạc hoặc các phụ kiện khác. Việc tích hợp nam châm nguyên bản sẽ giúp duy trì tính thẩm mỹ và độ mỏng nhẹ của thiết bị.

Trước đây, người dùng buộc phải mua thêm ốp lưng có vòng từ tính nếu muốn sử dụng chắc chắn

Lợi thế cạnh tranh và hệ sinh thái phụ kiện

Việc trang bị nam châm từ tính không chỉ dừng lại ở tính năng sạc. Công nghệ này mở đường cho một hệ sinh thái phụ kiện đa dạng có thể gắn trực tiếp vào mặt lưng điện thoại như ví da, quạt tản nhiệt sò lạnh, chân đế quay phim hoặc pin dự phòng không dây. Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể cho OPPO trước các đối thủ trực tiếp như Xiaomi hay vivo trong phân khúc cao cấp.

OPPO Find X10 series sẽ không cần đeo ốp lưng dày cộp để dùng phụ kiện nam châm

Về lộ trình phát hành, công nghệ này dự kiến sẽ xuất hiện trên dòng Find X10 vào Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2026 tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu quy trình sản xuất chưa đạt độ tối ưu cần thiết, có khả năng tính năng này sẽ được dời sang phiên bản nâng cấp giữa vòng đời mang tên Find X10s vào năm 2027.

Thông số kỹ thuật tham khảo dòng tiền nhiệm OPPO Find X9

Trong khi chờ đợi sự đột phá từ Find X10, dòng Find X9 hiện tại vẫn đang giữ vị thế mạnh mẽ với các thông số kỹ thuật ấn tượng, phục vụ nhu cầu hiệu năng và nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Chip xử lý MediaTek Dimensity 9500 Bộ nhớ RAM Tối đa 12GB Camera chính 200MP (hỗ trợ OIS, Hasselblad HI-RES) Pin và Sạc 7025mAh, sạc nhanh 80W, sạc không dây 50W Màn hình AMOLED 6.59 inch, 120Hz, 1800 nits

Nhìn chung, việc OPPO tiên phong tích hợp nam châm từ tính nguyên bản cho thấy nỗ lực của hãng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng Android, thu hẹp khoảng cách về tiện ích phụ kiện so với hệ sinh thái của Apple.