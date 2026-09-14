OPPO Find X10 Series lộ diện cấu hình chip Dimensity 9600 cùng hệ sinh thái thiết bị mới OPPO chính thức xác nhận ra mắt ba mẫu điện thoại Find X10 vào ngày 22/9 tại Trung Quốc, đồng thời giới thiệu đồng hồ Watch S2 và tai nghe không dây Enco X4.

OPPO vừa chính thức công bố thời điểm tổ chức sự kiện ra mắt dòng điện thoại cao cấp tiếp theo vào ngày 22 tháng 9 tại Trung Quốc. Loạt sản phẩm mới bao gồm ba thiết bị: Find X10E, Find X10 tiêu chuẩn và Find X10 Pro Max, bên cạnh hệ sinh thái thiết bị phụ kiện đi kèm gồm đồng hồ thông minh Watch S2 và tai nghe không dây Enco X4 TWS.

Phân cấp cấu hình và các tùy chọn bộ nhớ trên dòng Find X10

Trang đặt trước của OPPO đã hiển thị chi tiết các thông số kỹ thuật then chốt cùng tùy chọn màu sắc của toàn bộ dải sản phẩm mới. Trong đó, mẫu flagship cao cấp nhất là Find X10 Pro Max được cung cấp ba màu sắc gồm Cam ấm, Trắng ánh trăng và Titan nhạt.

Về khả năng lưu trữ, người dùng Find X10 Pro Max có thể lựa chọn giữa bốn biến thể bộ nhớ: 12GB RAM kết hợp 256GB ROM, 12GB RAM kết hợp 512GB ROM, 16GB RAM kết hợp 512GB ROM và phiên bản tối đa lên tới 16GB RAM đi kèm 1TB dung lượng bộ nhớ trong.

Phiên bản tiêu chuẩn OPPO Find X10 mang đến các tùy chọn màu sắc gồm Qingcheng, Xanh băng và Titan nhạt. Thiết bị sở hữu các cấu hình bộ nhớ tương tự phiên bản cao cấp nhất, cho phép tiếp cận không gian lưu trữ từ 256GB đến 1TB.

Trong khi đó, phiên bản rút gọn Find X10E tập trung vào phân khúc dễ tiếp cận hơn với hai phiên bản cấu hình gồm 12GB RAM kết hợp 256GB ROM và 16GB RAM kết hợp 512GB ROM, đi kèm hai phối màu Xanh băng và Titan nhạt.

Phiên bản Tùy chọn RAM và Bộ nhớ trong Màu sắc khả dụng Find X10 Pro Max 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB Cam ấm, Trắng ánh trăng, Titan nhạt Find X10 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB Qingcheng, Xanh băng, Titan nhạt Find X10E 12GB/256GB, 16GB/512GB Xanh băng, Titan nhạt

Sức mạnh vi xử lý Dimensity 9600 series

Bên cạnh dung lượng lưu trữ lớn, dòng máy cao cấp của OPPO được trang bị dòng vi xử lý mới từ MediaTek. Các báo cáo kỹ thuật cho thấy cả phiên bản tiêu chuẩn và bản Pro Max dự kiến sử dụng thế hệ chip Dimensity 9600 series nhằm tối ưu hóa hiệu suất tính toán, khả năng xử lý đồ họa khi chơi game cũng như vận hành các tác vụ nặng mượt mà.

Mở rộng hệ sinh thái với phụ kiện đeo thông minh

Sự kiện ngày 22 tháng 9 còn đánh dấu sự xuất hiện của hai thiết bị đeo thông minh mới trong hệ sinh thái của hãng. Mẫu đồng hồ OPPO Watch S2 ra mắt với ba phiên bản màu sắc trẻ trung gồm Cam rực rỡ, Hồng phấn và Xám bóng núi.

OPPO Watch S2 và OPPO Enco X4

Đồng thời, mẫu tai nghe không dây True Wireless Enco X4 TWS sẽ được giới thiệu tới người dùng với ba tùy chọn màu sắc gồm Vàng hồng, Trắng mềm và Xám titan, hoàn thiện danh mục thiết bị công nghệ mới của thương hiệu.