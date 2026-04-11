OPPO Find X10 Series mở đặt hàng tại CellphoneS: giá từ 34.990.000 đồng, quà đến 12 triệu đồng Hai mẫu flagship OPPO Find X10 và Find X10 Pro Max có giá 34.990.000 đồng và 49.990.000 đồng, kèm bộ quà tặng trị giá đến 12 triệu đồng khi đặt hàng sớm.

OPPO Find X10 và OPPO Find X10 Pro Max đang được mở đặt hàng tại CellphoneS. Khách đặt cọc sớm được nhận bộ quà tặng và ưu đãi có tổng trị giá lên đến 12 triệu đồng, gồm các gói bảo hành mở rộng, trợ giá thu cũ đổi mới và phiếu mua hàng cho phụ kiện.

Theo thông tin từ nhà bán lẻ, hàng dự kiến được giao từ ngày 7.11. Giá trị ưu đãi thực tế có thể thay đổi tùy tình trạng máy cũ, sản phẩm mua kèm và điều kiện của chương trình tại thời điểm đăng ký.

Giá bán hai phiên bản Find X10 Series tại thời điểm mở đặt hàng

Cụ thể, CellphoneS niêm yết hai phiên bản với mức giá và ưu đãi thành viên như sau:

Phiên bản Cấu hình Giá niêm yết Smember giảm thêm OPPO Find X10 5G 12GB RAM, 256GB bộ nhớ 34.990.000 đồng 350.000 đồng OPPO Find X10 Pro Max 16GB RAM, 512GB bộ nhớ 49.990.000 đồng 500.000 đồng

Ngoài mức giảm dành cho thành viên Smember, người mua cả hai phiên bản còn nhận voucher 500.000 đồng. Voucher này dùng để mua robot hút bụi lau nhà, tivi, tủ lạnh hoặc máy giặt, và được gửi về tin nhắn ngay sau khi mua điện thoại hoặc laptop.

Bộ quà tặng khi đặt cọc sớm gồm những gì?

Chương trình đặt cọc sớm kết hợp các quyền lợi bảo hành với ưu đãi mua phụ kiện. Chi tiết gồm:

24 tháng bảo hành chính hãng.

12 tháng bảo hành rơi vỡ màn hình và kính camera.

Bảo hành tận nơi trong 90 phút.

Bảo hành toàn cầu.

Thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng.

Phiếu mua hàng trị giá 2.000.000 đồng khi mua kèm bộ ống kính Tele.

Phiếu mua hàng trị giá 1.000.000 đồng khi mua kèm OPPO Enco Clip2.

Bộ quà tặng cao cấp khi đặt trước OPPO Find X10 Series tại CellphoneS

Hai phiếu mua hàng nói trên áp dụng cho các phụ kiện đi kèm, từ tai nghe không dây đến ống kính Hasselblad chuyên dụng. Nhờ vậy, người dùng có thể hoàn thiện bộ phụ kiện ngay khi nhận máy.

Thu cũ đổi mới và trả góp 0% lãi suất

Bên cạnh quà tặng, khách hàng có thể kết hợp chương trình thu cũ đổi mới với hình thức trả góp 0% lãi suất. Cách này giúp người mua chọn phương thức thanh toán phù hợp với ngân sách của mình.

OPPO Find X10 Series mang đến nhiều nâng cấp ấn tượng

Tuy nhiên, mức trợ giá thu cũ lên đến 5 triệu đồng chỉ là giá trị tối đa. Số tiền thực nhận phụ thuộc vào tình trạng thiết bị cũ, nên người mua cần xác nhận điều kiện áp dụng với nhân viên trước khi đặt cọc.

Những lưu ý trước khi đặt hàng

Con số 12 triệu đồng là tổng giá trị gộp của nhiều quyền lợi, trong đó có các phiếu mua hàng chỉ áp dụng khi mua kèm phụ kiện cụ thể. Vì vậy, người mua nên đối chiếu từng khoản ưu đãi với nhu cầu thực tế, tránh coi toàn bộ giá trị này là khoản giảm trực tiếp trên giá máy.

Nhìn chung, đợt mở đặt hàng của OPPO Find X10 Series tập trung vào gói bảo hành mở rộng, trợ giá thu cũ và voucher phụ kiện. Chi tiết điều kiện áp dụng cần được kiểm tra tại CellphoneS trong thời gian đăng ký.