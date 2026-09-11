OPPO Find X10 thiết lập chuẩn mực mới với camera kép 200MP và thỏi pin Glacier 8.000 mAh Mẫu điện thoại OPPO Find X10 vừa được hé lộ thông số kỹ thuật ấn tượng với hệ thống camera kép 200MP, viên pin 8.000 mAh và thiết kế viền mỏng kỷ lục 0,99mm.

OPPO vừa chính thức hé lộ những cải tiến kỹ thuật đột phá trên dòng điện thoại cao cấp Find X10, tạo nên bước chuyển mình đáng kể trong phân khúc flagship tiêu chuẩn. Thay vì chỉ tập trung nâng cấp cấu hình trên các biến thể cao cấp nhất, thương hiệu này đã mang những trang bị phần cứng mạnh mẽ lên trực tiếp phiên bản tiêu chuẩn.

Cụ thể, Giám đốc sản phẩm dòng Oppo Find, ông Zhuo Shijie, đã công bố trên mạng xã hội Weibo các chi tiết cốt lõi về hệ thống camera độ phân giải cao, giải pháp pin dung lượng lớn cùng công nghệ gia công màn hình tối tân.

Thông số camera OPPO Find X10 được hé lộ

Hệ thống camera kép 200MP và thuật toán xử lý hình ảnh chuyên sâu

Trọng tâm kỹ thuật của OPPO Find X10 nằm ở cụm camera kép đều đạt độ phân giải 200 megapixel ở mặt lưng, một cấu hình hiếm thấy trên các thiết bị tiêu chuẩn. Camera chính 200 megapixel sở hữu cảm biến kích thước lớn với khẩu độ f/1.6, đi kèm công nghệ chống rung quang học CIPA 6.0 nhằm tăng độ ổn định khi quay chụp trong môi trường ánh sáng yếu.

Bên cạnh đó, camera tele 200 megapixel được tích hợp khẩu độ f/2.6 kết hợp cùng cơ chế chống rung CIPA 7.0, tối ưu hóa độ chi tiết quang học khi phóng đại tầm xa mà không làm giảm chất lượng khung hình.

Điện thoại sẽ có camera 200MP chất lượng cao

Về phần cứng quang học và màu sắc, máy vận dụng hệ thống Hasselblad Ultra-Clear Original cùng thấu kính phục hồi màu Danxia thế hệ thứ hai. Cấu trúc quang học này mở rộng dải động lên mức 15EV và cải thiện hiệu suất hấp thụ ánh sáng thêm 43%. Ngoài ra, thuật toán độc quyền LUMO chịu trách nhiệm xử lý màu da chuẩn xác, hạn chế tình trạng cháy sáng hoặc bệt chi tiết tại các vùng tương phản tối.

Bộ phận phần cứng Thông số kỹ thuật trên OPPO Find X10 Camera góc rộng chính 200 megapixel, khẩu độ f/1.6, chống rung CIPA 6.0 Camera tele tiềm vọng 200 megapixel, khẩu độ f/2.6, chống rung CIPA 7.0 Công nghệ quang học Hasselblad Ultra-Clear Original, kính Danxia thế hệ 2, dynamic range 15EV Dung lượng pin 8.000 mAh (pin Glacier, tuổi thọ duy trì 5 năm) Độ mỏng viền màn hình 0,99 mm đối xứng bốn cạnh

Kiến trúc viền màn hình 0,99mm và công nghệ pin Glacier 8.000 mAh

Bên cạnh đột phá về nhiếp ảnh, ngôn ngữ thiết kế mặt trước của thiết bị ghi nhận bước tiến lớn trong kỹ thuật đóng gói linh kiện. Viền bốn cạnh của máy được thu hẹp đồng đều xuống mức 0,99mm, phá vỡ giới hạn 1mm thường thấy trên điện thoại thông minh. Thành quả này là sự tiếp nối từ quá trình cải tiến quy trình đóng gói chip hiển thị, giảm từ 1,45mm trên thế hệ Find X8 xuống 1,15mm trên Find X9 và hiện tại đạt mức dưới 1mm.

OPPO Find X10 sẽ có màn hình viền siêu mỏng

Để giải quyết bài toán tiêu hao năng lượng từ màn hình viền mỏng và cụm cảm biến độ phân giải cao, thiết bị được tích hợp viên pin Glacier dung lượng 8.000 mAh. Mật độ năng lượng cải tiến cho phép thỏi pin này duy trì độ bền và khả năng tích trữ ổn định trong suốt vòng đời sử dụng lên tới năm năm đối với các tác vụ thường nhật.

Mở rộng hệ sinh thái công nghệ thế hệ mới

Dải sản phẩm Find X10 sắp tới dự kiến sẽ bao gồm phiên bản Find X10 tiêu chuẩn, Find X10 Pro Max và mẫu Find X10E hướng tới mức giá dễ tiếp cận hơn. Cùng với việc ra mắt dòng điện thoại đầu bảng, hệ sinh thái thiết bị đeo thông minh của hãng cũng sẽ bổ sung hai phụ kiện mới gồm tai nghe không dây Enco X4 và đồng hồ thông minh Watch S2.