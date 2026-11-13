OPPO Find X10 Ultra được cho là bị hủy: Camera 200MP và ống kính tiềm vọng 10x có thể sang máy mới Theo leaker Digital Chat Station, linh kiện cao cấp của Find X10 Ultra sẽ được phân phối lại cho các dòng OPPO tiếp theo, dù hãng chưa xác nhận chính thức.

Dự án OPPO Find X10 Ultra được cho là đã dừng lại, nhưng các linh kiện cao cấp từng chuẩn bị cho máy có thể không bị bỏ phí. Theo nguồn tin rò rỉ, phần cứng này sẽ được phân phối lại cho các dòng smartphone tiếp theo của hãng, gồm cả màn hình 2K và camera 200 megapixel.

OPPO có thể trang bị công nghệ Find X10 Ultra cho một mẫu máy mới

Linh kiện của Find X10 Ultra được tái sử dụng như thế nào?

Thông tin trên đến từ leaker Digital Chat Station, được đăng tải trên Weibo. Theo đó, những linh kiện từng dành cho OPPO Find X10 Ultra sẽ được chuyển sang các mẫu máy khác trong tương lai.

Hiện có một thiết bị thuộc thế hệ kế nhiệm đang trong giai đoạn thử nghiệm, với nhiều thông số phần cứng đáng chú ý.

Cấu hình máy thử nghiệm: màn hình 2K và camera 200MP

Thiết bị thử nghiệm này có màn hình 6.89 inch, độ phân giải 2K, sử dụng tấm nền của BOE. Về camera, máy gây chú ý với cảm biến chính phía sau 200 megapixel, kích thước 1/1.12 inch, hỗ trợ dải động cao. Ở mặt trước là camera vuông 100 megapixel.

Hạng mục Thông số theo nguồn tin Màn hình 6.89 inch, độ phân giải 2K, tấm nền BOE Camera chính phía sau 200 megapixel, cảm biến 1/1.12 inch, hỗ trợ dải động cao Camera trước Vuông, 100 megapixel

Ống kính tiềm vọng 10x và cảm biến siêu rộng sẽ đi về đâu?

Khi được hỏi về ống kính tiềm vọng 10x từng được lên kế hoạch cho Find X10 Ultra, nguồn tin cho biết linh kiện này sẽ xuất hiện trên một thiết bị khác. Tuy nhiên, mẫu máy kế thừa ống kính này chưa được nhà sản xuất tiết lộ.

Với cảm biến góc siêu rộng 200 megapixel tích hợp ống kính HP5, các thử nghiệm cho thấy linh kiện có liên quan đến những dòng máy mang hậu tố PM. Điều này có thể ám chỉ OPPO Find X10 Pro Max đã ra mắt, hoặc một phiên bản cao cấp khác đang được phát triển.

Thông tin vẫn là tin đồn, cần chờ xác nhận từ OPPO

Đến thời điểm hiện tại, việc hủy dự án Find X10 Ultra cũng như kế hoạch tái sử dụng linh kiện chưa được OPPO xác nhận chính thức. Toàn bộ chi tiết mới chỉ là thông tin rò rỉ từ nguồn tin chuỗi cung ứng.

Do vậy, người dùng quan tâm đến công nghệ mới của hãng nên chờ thêm thông báo cụ thể. Nếu thông tin được xác nhận, các linh kiện như màn hình 2K, camera 200 megapixel hay ống kính tiềm vọng 10x vẫn có cơ hội xuất hiện trên những mẫu flagship tiếp theo của OPPO.

Nguồn: Gizchina, Gizmochina