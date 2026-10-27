OPPO Find X10 Ultra lộ thông số ấn tượng với camera LOFIC 200MP, màn hình 144Hz và pin 8.500mAh OPPO Find X10 Ultra vừa rò rỉ cấu hình thử nghiệm với hệ thống camera 200MP công nghệ LOFIC, màn hình 2K 144Hz cùng viên pin dung lượng khổng lồ đạt mức 8.500mAh.

Sau khi giới thiệu Find X10 và Find X10 Pro Max, OPPO đang tiếp tục dồn nguồn lực vào phân khúc cao cấp nhất với dự án Find X10 Ultra. Dù dự kiến phải đến nửa đầu năm 2027 mẫu điện thoại này mới chính thức trình làng tại Trung Quốc, các thông số kỹ thuật thử nghiệm đầu tiên đã được hé lộ, tập trung vào nâng cấp cảm biến máy ảnh, màn hình hiển thị cùng nguồn pin dung lượng lớn.

Hệ thống camera 200MP và công nghệ mở rộng dải tương phản LOFIC

Dữ liệu rò rỉ từ tài khoản Digital Chat Station cho biết OPPO đang tiến hành đánh giá hệ thống quang học cao cấp dành riêng cho Find X10 Ultra. Cụ thể, thiết bị sở hữu cảm biến chính 200 megapixel có kích thước quang học lớn 1/1.12 inch. Cảm biến này ứng dụng công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), cho phép thu nhận dải tương phản động rộng hơn đáng kể, từ đó hạn chế hiện tượng cháy sáng ở vùng chói và duy trì đầy đủ chi tiết tại các vùng tối phức tạp.

Ở thời điểm hiện tại, OPPO đang cân nhắc giữa hai tùy chọn linh kiện của Samsung là HPA hoặc HPU cho vị trí camera chính. Bên cạnh đó, cụm camera phía sau của thiết bị còn tích hợp hệ thống zoom quang học kép với cấu hình vượt trội:

Camera tiềm vọng thứ nhất: Độ phân giải 200 megapixel, tối ưu hóa độ sắc nét cho cự ly trung bình và xa.

Độ phân giải 200 megapixel, tối ưu hóa độ sắc nét cho cự ly trung bình và xa. Camera tiềm vọng thứ hai: Độ phân giải 50 megapixel, hỗ trợ mức zoom quang học 10x cùng tính năng chụp ảnh tele macro cận cảnh. Nhà sản xuất đang thử nghiệm cảm biến Samsung ISOCELL GNB hoặc OmniVision OV51A với kích thước khoảng 1/1.95 inch.

Độ phân giải 50 megapixel, hỗ trợ mức zoom quang học 10x cùng tính năng chụp ảnh tele macro cận cảnh. Nhà sản xuất đang thử nghiệm cảm biến Samsung ISOCELL GNB hoặc OmniVision OV51A với kích thước khoảng 1/1.95 inch. Camera góc siêu rộng: Độ phân giải 200 megapixel sử dụng cảm biến Samsung HP5.

Độ phân giải 200 megapixel sử dụng cảm biến Samsung HP5. Camera trước: Cảm biến selfie đạt độ phân giải lên đến 100 megapixel.

Màn hình BOE 2K 144Hz và phần cứng vi xử lý thế hệ mới

Về năng lực hiển thị, OPPO Find X10 Ultra được trang bị tấm nền màn hình do hãng BOE cung cấp. Tấm nền này có kích thước đường chéo 6.89 inch, đạt độ phân giải 2K sắc nét cùng tần số quét làm tươi 144Hz. Thông số quét cao giúp giảm thiểu độ trễ thao tác, tạo độ mượt mà khi duyệt nội dung và hỗ trợ tốt cho các tác vụ đồ họa chuyên sâu.

Cấu hình vận hành bên trong của máy dự kiến tích hợp vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Điểm đột phá lớn khác nằm ở viên pin dung lượng lên tới 8.500mAh, hứa hẹn mang lại thời gian hoạt động bền bỉ vượt bậc so với các tiêu chuẩn flagship hiện nay.

Bộ phận Thông số kỹ thuật dự kiến Màn hình BOE 6.89 inch, độ phân giải 2K, tần số quét 144Hz Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Camera chính 200MP, kích thước 1/1.12 inch, công nghệ LOFIC (Samsung HPA/HPU) Camera tele 200MP tiềm vọng + 50MP tiềm vọng zoom quang 10x (tele macro) Camera góc siêu rộng 200MP (Samsung HP5) Camera selfie 100MP Dung lượng pin 8.500mAh

Do OPPO Find X10 Ultra vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm phần cứng ban đầu, các thông số chi tiết và giải pháp thiết kế cuối cùng hoàn toàn có thể được điều chỉnh trước thời điểm ra mắt chính thức trên thị trường.