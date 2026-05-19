OPPO Find X10 Ultra lộ thông số camera 200MP dùng công nghệ LOFIC và cảm biến selfie vuông

OPPO đang chuẩn bị tạo ra một bước đột phá mới trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động với mẫu flagship cao cấp nhất mang tên Find X10 Ultra. Theo các báo cáo rò rỉ từ chuỗi cung ứng, thiết bị này không chỉ tập trung vào việc gia tăng độ phân giải mà còn áp dụng những công nghệ cảm biến tiên tiến nhằm tối ưu hóa khả năng xử lý ánh sáng và dải tương phản động.

Công nghệ cảm biến LOFIC 200MP trên Find X10 Ultra

Điểm nhấn quan trọng nhất trên hệ thống quang học của OPPO Find X10 Ultra chính là cảm biến chính độ phân giải 200MP. Khác với các cảm biến thông thường, OPPO đang thử nghiệm công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) thế hệ mới. Đây là giải pháp kỹ thuật được thiết kế để giải quyết bài toán chênh sáng mạnh trong các môi trường phức tạp.

Với kích thước cảm biến lên tới 1/1.12 inch, Find X10 Ultra có khả năng thu sáng vượt trội. Công nghệ LOFIC cho phép cảm biến giữ lại nhiều chi tiết hơn ở cả vùng cực sáng và cực tối, giúp hình ảnh có chiều sâu và độ chân thực cao hơn. Leaker Digital Chat Station khẳng định cảm biến đặc biệt này sẽ được dành riêng cho phiên bản Ultra, tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với các biến thể Find X10 khác.

Đột phá với camera selfie tỷ lệ vuông 1:1

Bên cạnh camera sau, hệ thống camera trước của Find X10 Ultra cũng nhận được nâng cấp lớn với cảm biến tùy chỉnh 100MP. Điểm độc đáo nằm ở tỷ lệ khung hình 1:1 (hình vuông) thay vì các tỷ lệ dọc truyền thống. Cách tiếp cận này cho phép người dùng thu được khung hình rộng hơn và linh hoạt trong việc cắt ghép (crop) ảnh cho các nền tảng mạng xã hội khác nhau mà không làm suy giảm chất lượng chi tiết.

Cảm biến vuông giúp việc quay video selfie hoặc chụp ảnh nhóm trở nên thuận tiện hơn, loại bỏ nhu cầu phải xoay ngang thiết bị để lấy bối cảnh rộng. Đây được xem là nỗ lực của OPPO trong việc tiếp cận nhóm khách hàng sáng tạo nội dung số, vốn đòi hỏi sự linh hoạt cao trong các định dạng hiển thị.

Cấu hình phần cứng dự kiến và hiệu năng

Mặc dù dự kiến phải đến nửa đầu năm 2027 mới ra mắt chính thức, nhưng các thông số kỹ thuật nền tảng của Find X10 Ultra đã bắt đầu lộ diện. Thiết bị được cho là sẽ sở hữu những linh kiện mạnh mẽ nhất để hỗ trợ khả năng xử lý hình ảnh phức tạp từ các cảm biến độ phân giải cao.

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình OLED LTPO 2K, 6.89 inch Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Dung lượng pin Trên 7,000 mAh Camera chính 200MP LOFIC (1/1.12 inch) Camera selfie 100MP (Tỷ lệ 1:1)

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sẽ đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh khi chụp ảnh độ phân giải cao và xử lý các thuật toán AI nhiếp ảnh. Đồng thời, viên pin dung lượng lớn hơn 7,000mAh là sự bổ sung cần thiết để duy trì hoạt động cho màn hình 2K kích thước lớn và hệ thống camera tiêu tốn nhiều năng lượng.

Kế thừa nền tảng từ Find X9 Ultra

Trước khi Find X10 Ultra xuất hiện, người dùng hiện tại có thể tham khảo dòng Find X9 Ultra để thấy được định hướng công nghệ của hãng. Find X9 Ultra đã thiết lập tiêu chuẩn cao với hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp và vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ. Việc liên tục thử nghiệm các cảm biến kích thước lớn và công nghệ LOFIC cho thấy tham vọng của OPPO trong việc cạnh tranh trực tiếp với các dòng flagship đầu bảng từ Apple và Samsung.

Dòng Find X10 dự kiến sẽ bắt đầu ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 10 năm nay với các phiên bản tiêu chuẩn và Pro, trong khi biến thể Ultra sẽ cần thêm thời gian để hoàn thiện các công nghệ camera thế hệ mới trước khi trình làng chính thức.