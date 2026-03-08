OPPO Find X10 Ultra lộ thông số: Camera LOFIC 200MP và pin 8.500mAh đập tan tin đồn bị hủy bỏ Bất chấp áp lực chi phí linh kiện gia tăng, OPPO Find X10 Ultra vẫn được phát triển với cảm biến LOFIC 200MP, camera tiềm vọng kép và viên pin 8.500mAh.

Trong bối cảnh chi phí linh kiện bộ nhớ tăng cao khiến nhiều nhà sản xuất cân nhắc điều chỉnh kế hoạch ra mắt sản phẩm siêu cao cấp, thông tin rò rỉ mới nhất đã xác nhận mẫu điện thoại OPPO Find X10 Ultra vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện. Mẫu flagship thế hệ mới này hứa hẹn mang đến bước tiến lớn về nhiếp ảnh di động nhờ hệ thống camera tiềm vọng kép, vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro cùng dung lượng pin lên tới 8.500mAh.

OPPO vẫn đang phát triển Find X10 Ultra

Bối cảnh thị trường và thông tin tiếp tục phát triển Find X10 Ultra

Mức giá linh kiện sản xuất tăng mạnh gần đây đã dấy lên lo ngại về việc các dòng điện thoại thuộc phân khúc Ultra có thể bị hủy bỏ. Một số báo cáo trước đó từng dự đoán các thiết bị như Xiaomi 18 Ultra hoặc OPPO Find X10 Ultra đứng trước nguy cơ dừng sản xuất để giảm thiểu rủi ro tài chính.

Tuy nhiên, tài khoản rò rỉ uy tín Smart Pikachu đã bác bỏ thông tin này và cho biết dự án OPPO Find X10 Ultra vẫn đang trong quá trình phát triển tích cực. Thiết bị dự kiến sẽ được giới thiệu riêng biệt sau khi các phiên bản tiêu chuẩn gồm Find X10, Find X10 Pro và Find X10 Pro Max trình làng tại thị trường Trung Quốc.

Find X10 Ultra dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Cấu trúc camera LOFIC 200MP và hệ thống ống kính tiềm vọng kép

Điểm nâng cấp quan trọng nhất trên OPPO Find X10 Ultra nằm ở hệ thống nhiếp ảnh. Cụ thể, thiết bị đang được thử nghiệm với cảm biến chính công nghệ LOFIC kích thước lớn, đạt độ phân giải 200MP. Công nghệ này giúp tối ưu hóa dải động (dynamic range) và nâng cao khả năng xử lý ánh sáng trong các điều kiện chụp phức tạp.

Bên cạnh đó, chuyên gia tin đồn Digital Chat Station hé lộ thiết bị sẽ tiếp tục duy trì cấu hình camera tiềm vọng kép độc đáo. Trong đó bao gồm một camera tiềm vọng 200MP kích thước cảm biến 1/1.3-inch tích hợp chống rung quang học OIS thế hệ mới, kết hợp cùng một camera siêu tiềm vọng 50MP kích thước 1/1.95-inch hỗ trợ zoom quang học 10x. MẶt sau của máy còn có sự xuất hiện của camera góc siêu rộng 50MP, trong khi mặt trước trang bị camera selfie 50MP.

Find X10 Ultra có thể là mẫu máy duy nhất trong dòng sản phẩm được trang bị camera tele tiềm vọng kép

Khả năng hiển thị 2K và vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Về khả năng hiển thị, OPPO Find X10 Ultra sử dụng màn hình LTPO kích thước 6.89-inch do BOE cung cấp. Màn hình này đạt độ phân giải 2K, đi kèm thiết kế viền mỏng đối xứng và hỗ trợ dải màu rộng BT.2020, cho phép tái tạo hình ảnh với độ chính xác màu cao.

Flagship tiếp theo của OPPO sẽ có cấu hình cực khủng

Sức mạnh phần cứng của máy được đảm bảo bởi vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Chipset này được thiết kế nhằm đáp ứng các tác vụ xử lý đồ họa nặng, chiến game cấu hình cao và thực thi các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp trên thiết bị.

Dung lượng pin 8.500mAh và thông số kỹ thuật rò rỉ

Một điểm đáng chú ý khác là viên pin trang bị trên OPPO Find X10 Ultra có dung lượng ước tính lên tới 8.500mAh, mức dung lượng vượt trội so với tiêu chuẩn chung của các flagship hiện nay. Điều này hứa hẹn cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng thực tế cho các tác vụ quay chụp và xử lý hiệu năng cao.

Thông số Chi tiết rò rỉ trên OPPO Find X10 Ultra Màn hình BOE LTPO 6.89-inch, độ phân giải 2K, chuẩn màu BT.2020 Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Camera chính 200MP (Cảm biến LOFIC kích thước lớn) Camera Tele 1 200MP Tiềm vọng (Cảm biến 1/1.3-inch, chống rung OIS) Camera Tele 2 50MP Siêu tiềm vọng (Cảm biến 1/1.95-inch, Zoom quang 10x) Camera Góc rộng 50MP Camera Trước 50MP Dung lượng Pin Khoảng 8.500mAh

Sản phẩm dự kiến sẽ chính thức trình làng vào giai đoạn đầu năm sau, tách biệt với sự kiện ra mắt dòng Find X10 tiêu chuẩn dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại thị trường Trung Quốc.