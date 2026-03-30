OPPO Find X9 Series chính thức hỗ trợ chia sẻ file trực tiếp sang iPhone và MacBook không cần ứng dụng Người dùng OPPO Find X9 Series hiện có thể truyền tải dữ liệu nhanh chóng sang các thiết bị Apple mà không cần qua bên thứ ba nhờ bản cập nhật ColorOS 16 mới nhất.

OPPO vừa triển khai tính năng chia sẻ dữ liệu trực tiếp từ dòng điện thoại cao cấp Find X9 sang các thiết bị iPhone và MacBook. Đây là giải pháp đột phá giúp người dùng truyền tải hàng loạt hình ảnh, tài liệu chất lượng cao một cách mượt mà giữa hai hệ sinh thái Android và iOS mà không cần cài đặt thêm bất kỳ ứng dụng trung gian nào như trước đây.

Tính năng chia sẻ dữ liệu hoàn toàn mới vừa chính thức cập bến trên các thiết bị cao cấp của OPPO

Điều kiện thiết bị và phần mềm tương thích

Tính năng này hiện khả dụng trên bộ đôi flagship Find X9 (mã CPH2797) và Find X9 Pro (mã CPH2791). Để sử dụng, các thiết bị này bắt buộc phải là phiên bản Quốc tế và đã được cập nhật lên nền tảng hệ điều hành ColorOS 16.0.5_701 trở lên. Giải pháp mới không chỉ tối ưu hóa thời gian thao tác mà còn giữ nguyên chất lượng tệp tin khi truyền tải xuyên nền tảng.

Khả năng kết nối với hệ sinh thái Apple

Về phía các thiết bị Apple, tính năng chia sẻ của OPPO tương thích tốt với các dòng iPhone và iPad ra mắt từ năm 2017 trở đi (bắt đầu từ thế hệ iPhone 8). Đối với máy tính, các dòng MacBook sử dụng chip Apple Silicon (từ năm 2020 đến nay) đều được hỗ trợ hoàn hảo để nhận dữ liệu từ dòng Find X9.

Thông số kỹ thuật chi tiết của OPPO Find X9 Pro

Bên cạnh cải tiến về phần mềm, OPPO Find X9 Pro còn sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ hàng đầu thị trường hiện nay. Dưới đây là các thông số kỹ thuật nổi bật của thiết bị:

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Màn hình AMOLED 6.78 inch, 1.07 tỷ màu, 120Hz Camera sau Hệ thống 4 camera 200MP, chống rung OIS 4 trục Pin & Sạc 7500mAh, sạc nhanh SUPERVOOC™ 80W Kết nối Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, vân tay siêu âm Giá tham khảo 31.990.000đ

Việc chủ động phá vỡ rào cản chia sẻ file với hệ sinh thái khép kín của Apple cho thấy chiến lược thực dụng của OPPO trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng. Giải pháp truyền tải xuyên nền tảng này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức cạnh tranh cho dòng Find X9 và tạo ra tiêu chuẩn kết nối mới trong thị trường smartphone Android.