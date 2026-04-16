OPPO Find X9 Ultra bản quốc tế lộ điểm Geekbench ấn tượng với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Phiên bản quốc tế mã hiệu CPH2841 của OPPO Find X9 Ultra vừa ghi nhận điểm số hiệu năng kỷ lục trên Geekbench, xác nhận cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và viên pin 7,050 mAh.

OPPO đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện ra mắt mẫu flagship Find X9 Ultra vào ngày 21/04 tới. Trước thềm sự kiện, phiên bản quốc tế của thiết bị với mã model CPH2841 đã xuất hiện trên hệ thống đo điểm Geekbench, hé lộ sức mạnh phần cứng vượt trội so với các đối thủ trong cùng phân khúc siêu cao cấp.

Hiệu năng kỷ lục với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Dữ liệu từ Geekbench cho thấy OPPO Find X9 Ultra được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất của Qualcomm, kết hợp cùng nhân đồ họa Adreno 840. Thiết bị đạt 3,584 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 10,812 điểm ở bài kiểm tra đa nhân. Đây là những con số ấn tượng, hứa hẹn khả năng xử lý các tác vụ nặng và đồ họa chơi game ở mức tối ưu.

Thiết bị lộ diện mang mã số CPH2841 được cho là OPPO Find X9 Ultra

Phiên bản thử nghiệm sở hữu dung lượng RAM 12GB và vận hành trên hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng. Sự kết hợp giữa phần cứng thế hệ mới và phần mềm tối ưu được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm đa nhiệm mượt mà cho người dùng toàn cầu.

Hệ thống camera 200MP và khả năng hiển thị 2K

Về khả năng nhiếp ảnh, Find X9 Ultra duy trì vị thế dẫn đầu với hệ thống bốn camera sau. Cảm biến chính có độ phân giải 200MP, hỗ trợ bởi camera góc siêu rộng 50MP. Đặc biệt, máy trang bị hai ống kính tele bao gồm: một ống kính tiềm vọng 3x độ phân giải 200MP và một ống kính tele 50MP hỗ trợ zoom quang học lên đến 10x. Ở mặt trước, camera selfie cũng được nâng cấp lên độ phân giải 50MP.

Find X9 Ultra sẽ sở hữu camera chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP, ống kính tele 3x 200MP

Máy vẫn giữ nguyên màn hình OLED kích thước 6.82 inch với độ phân giải 2K tuyệt đẹp, kế thừa từ thế hệ tiền nhiệm nhưng được tinh chỉnh để cải thiện độ sáng và độ trung thực của màu sắc.

Bước tiến về dung lượng pin và công nghệ sạc

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Find X9 Ultra là viên pin dung lượng khổng lồ 7,050 mAh. Đây là một bước nhảy vọt so với mức 6,100 mAh trên phiên bản X8 Ultra trước đó. Để tối ưu thời gian nạp năng lượng cho viên pin lớn này, OPPO tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W.

OPPO Find X9 Ultra sẽ trang bị một viên pin dung lượng khổng lồ chạm mốc 7,050 mAh

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa các phiên bản trong dòng Find X9 series dựa trên dữ liệu hiện có:

Thông số Find X9 Ultra Find X9 Pro Find X9 Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Dimensity 9500 Dimensity 9500 Camera chính 200MP 200MP (OIS) 200MP (OIS) Zoom quang 3x & 10x Đang cập nhật 3x Dung lượng pin 7,050 mAh 7,500 mAh 7,025 mAh Sạc nhanh 80W dây / 50W không dây 80W dây 80W dây / 50W không dây

Với các thông số kỹ thuật gần như đã lộ diện hoàn toàn, sự chú ý của giới công nghệ hiện đang đổ dồn vào mức giá niêm yết chính thức tại sự kiện ra mắt ngày 21/04 sắp tới.