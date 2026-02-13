OPPO Find X9 Ultra lộ cấu hình với pin 7,050 mAh và màn hình 144Hz Mẫu flagship OPPO Find X9 Ultra được tiết lộ sở hữu dung lượng pin vượt ngưỡng 7,000 mAh, đi kèm màn hình Quad-HD+ 144Hz và hệ thống camera 200MP đột phá.

OPPO đang tích cực phát triển mẫu flagship Find X9 Ultra với những nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng và năng lượng. Các nguồn tin rò rỉ mới nhất đã hé lộ chi tiết về thông số màn hình, dung lượng pin vượt trội và hệ thống camera chuyên sâu mà thương hiệu này dự kiến trang bị cho sản phẩm cao cấp nhất của mình.

Màn hình OLED 144Hz từ BOE

Theo các báo cáo thử nghiệm, OPPO Find X9 Ultra đang được trang bị tấm nền OLED từ BOE với kích thước 6.82 inch. Màn hình này đạt độ phân giải Quad-HD+ sắc nét và hỗ trợ tần số quét lên tới 144Hz. Đây là một bước tiến đáng kể so với các tiêu chuẩn hiện nay, mang lại trải nghiệm vuốt chạm cực kỳ mượt mà.

OPPO Find X9 Ultra đang được thử nghiệm với màn hình 144Hz

Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán phiên bản thương mại có thể sẽ duy trì ở mức 120Hz để tối ưu hóa giữa hiệu suất hiển thị và mức tiêu thụ điện năng. Việc tinh chỉnh này giúp thiết bị duy trì nhiệt độ ổn định và kéo dài tuổi thọ pin trong quá trình sử dụng thực tế.

Dung lượng pin đột phá vượt ngưỡng 7,000 mAh

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Find X9 Ultra chính là viên pin dung lượng 7,050 mAh. Mặc dù thấp hơn một chút so với con số 7,300 mAh trong một vài tin đồn trước đó, nhưng đây vẫn là sự nâng cấp khổng lồ so với mức 6,100 mAh của thế hệ tiền nhiệm Find X8 Ultra. Giám đốc dòng sản phẩm Find của OPPO, ông Zhou Yibao, cũng đã xác nhận thiết bị này sẽ sở hữu viên pin vượt mốc 7,000 mAh.

Flagship tiếp theo của OPPO sẽ có dung lượng pin cực khủng

Về sức mạnh xử lý, máy dự kiến tích hợp chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, hứa hẹn cung cấp hiệu năng vượt trội và khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên sâu.

Hệ thống camera 200MP và ống kính tele 10x

Khả năng nhiếp ảnh của OPPO Find X9 Ultra được định vị ở phân khúc chuyên nghiệp với cảm biến chính 200MP Sony LYT-901 kích thước lớn 1/1.12 inch. Đáng chú ý, hệ thống camera tele tiềm vọng cũng sở hữu độ phân giải 200MP với khả năng zoom quang 3x.

Ảnh thực tế hé lộ thiết kế bắt mắt của OPPO Find X9 Ultra

Đặc biệt, thiết bị được cho là sẽ sở hữu một ống kính tele tiềm vọng thứ hai hỗ trợ zoom quang học 10x. Đây là tính năng hiếm hoi trên thị trường smartphone hiện nay, cho phép chụp ảnh vật thể ở khoảng cách xa với độ chi tiết cực cao mà không cần dùng đến giải pháp cắt ghép (crop) từ cảm biến.

Thông số Chi tiết rò rỉ (Dự kiến) Màn hình 6.82 inch, AMOLED (BOE), QHD+, 144Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Dung lượng pin 7,050 mAh Camera chính 200MP (Sony LYT-901, 1/1.12 inch) Camera tele 200MP (Zoom 3x) + Tele tiềm vọng 10x

OPPO Find X9 Ultra dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường toàn cầu trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Sản phẩm sẽ có ba lựa chọn màu sắc chủ đạo bao gồm đen, nâu và cam.