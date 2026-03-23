OPPO Find X9 Ultra lộ diện nút chụp Quick Button và xác nhận ra mắt vào tháng 4 OPPO vừa tung teaser chính thức cho dòng flagship Find X9 Ultra với điểm nhấn là phím camera cảm ứng lực Quick Button, đồng thời công bố lịch trình ra mắt loạt sản phẩm mới trong tháng 4 tới.

Sau khi giới thiệu mẫu điện thoại gập Find N6 và đồng hồ thông minh Watch X3 tại thị trường Trung Quốc, OPPO tiếp tục thu hút sự chú ý khi xác nhận lịch trình ra mắt dòng flagship tiếp theo. Giám đốc Sản phẩm của OPPO, ông Zhou Yibao, đã chính thức khẳng định thế hệ Find X-series mới sẽ được trình làng vào tháng 4 tới đây.

Công nghệ phím bấm Quick Button trên Find X9 Ultra

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt hé lộ lần này là sự xuất hiện của một nút bấm vật lý màu cam nổi bật ở cạnh viền của Find X9 Ultra. Được gọi là "Quick Button", đây là một phím điều khiển camera chuyên dụng tích hợp khả năng nhận diện cảm ứng lực.

Công nghệ này hứa hẹn mang lại trải nghiệm thao tác nhiếp ảnh chuyên nghiệp và chân thực hơn. Người dùng có thể thực hiện các thao tác tương tự như trên máy ảnh cơ, ví dụ như nhấn nhẹ để lấy nét và nhấn mạnh để chụp. Động thái này cho thấy tham vọng của OPPO trong việc cạnh tranh trực tiếp với các tính năng điều khiển camera trên các dòng smartphone cao cấp đối thủ.

Bức ảnh teaser đầu tiên của chiếc Find X9 Ultra hé lộ nút Quick Button

Lịch trình ra mắt và các sản phẩm hệ sinh thái mới

Bên cạnh dòng Find X9 Ultra và X9s Pro, OPPO dự kiến sẽ tung ra một loạt thiết bị mới trong tháng 4. Các nguồn tin rò rỉ cho biết dòng điện thoại tập trung vào hiệu năng gồm K15 Turbo và K15 Turbo Pro cũng đang được phát triển. Dữ liệu từ cơ quan chứng nhận TENAA cho thấy dòng K15 Turbo có thể ra mắt vào đầu tháng 4, tạo đà cho sự kiện ra mắt chính thức của dòng Find X9 vào cuối tháng.

Màn ra mắt hoành tráng của Find X9 Ultra và X9s Pro dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng

Hệ sinh thái của hãng cũng sẽ được mở rộng với hai mẫu máy tính bảng cao cấp là Pad 5 Pro và Pad Mini. Trong đó, Pad Mini với thiết kế nhỏ gọn và cấu hình mạnh dự kiến ra mắt cùng đợt với dòng K15 Turbo. Mẫu Pad 5 Pro kích thước lớn hơn sẽ xuất hiện cùng thời điểm với dòng Find X9.

Thông số kỹ thuật dự kiến của dòng OPPO Find X9

Dòng sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của hãng trong phân khúc điện thoại nhiếp ảnh cao cấp. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật tham khảo dựa trên các phiên bản hiện có:

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Bộ nhớ RAM Tối đa 12GB Camera chính 200MP, hỗ trợ OIS, zoom quang 3X Pin 7025mAh Sạc nhanh 80W SUPERVOOC™, không dây 50W AIRVOOC Màn hình AMOLED 6.59 inch, 120Hz, 1800 nits

Về khả năng cung ứng, Find X9 Ultra dự kiến sẽ có phiên bản quốc tế vào quý 2 năm nay. Trong khi đó, mẫu X9s Pro nhiều khả năng sẽ là sản phẩm dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Hiện tại, OPPO đã bắt đầu mở chương trình đặt trước cho bộ đôi này tại thị trường nội địa.