OPPO Find X9 Ultra nâng cấp Hasselblad Master Mode: Hỗ trợ RAW MAX và dải nhạy sáng 16EV OPPO xác nhận Find X9 Ultra sở hữu chế độ Hasselblad Master Mode cải tiến, hỗ trợ định dạng RAW MAX trên mọi tiêu cự và dải nhạy sáng 16EV nhằm tối ưu hóa hậu kỳ chuyên nghiệp.

Ngay trước thềm sự kiện ra mắt toàn cầu, OPPO đã chính thức công bố những nâng cấp quan trọng về phần mềm nhiếp ảnh trên mẫu flagship cao cấp nhất của hãng - Find X9 Ultra. Trọng tâm của đợt cập nhật này là chế độ Hasselblad Master Mode thế hệ mới, được thiết kế để biến chiếc điện thoại thành một công cụ quang học chuyên nghiệp trong tay người dùng.

Hasselblad Master Mode: Bước tiến trong xử lý ảnh thô và dải nhạy sáng

Điểm đột phá nhất trên OPPO Find X9 Ultra chính là khả năng hỗ trợ các định dạng lưu trữ chất lượng cao gồm RAW MAX và JPEG MAX. Sự nâng cấp này cho phép thiết bị thu nhận và bảo toàn tối đa dữ liệu từ cảm biến, tạo không gian xử lý hậu kỳ rộng mở tương đương với các dòng máy ảnh chuyên dụng.

OPPO Find X9 Ultra sẽ sở hữu chế độ Master Mode được nâng cấp từ Hasselblad.

Đáng chú ý, các định dạng lưu trữ này được hỗ trợ xuyên suốt sáu dải tiêu cự quang học khác nhau, từ góc siêu rộng 14 mm đến siêu cận 230 mm. Hệ thống camera mới mang lại dải nhạy sáng (Dynamic Range) ấn tượng lên đến 16EV, giúp bảo toàn chi tiết cực tốt trong các điều kiện ánh sáng phức tạp. Bên cạnh đó, OPPO còn tích hợp bộ sưu tập phong cách giả lập màu phim điện ảnh huyền thoại như Portra, 800T, TX400 và chế độ khung hình rộng XPAN.

OPPO Find X9 Ultra được tích hợp một bộ sưu tập các phong cách giả lập màu phim điện ảnh gốc.

Hệ thống phần cứng camera đột phá

Để tối ưu hóa cho phần mềm Hasselblad, OPPO đã trang bị cho Find X9 Ultra dàn cảm biến cao cấp từ Sony, OmniVision và Samsung. Cụm camera này không chỉ tập trung vào độ phân giải lớn mà còn chú trọng vào kích thước cảm biến để thu sáng tốt hơn.

Ống kính Cảm biến Độ phân giải Kích thước cảm biến Khẩu độ / Tiêu cự Chính (Wide) Sony LYT-901 200 MP 1/1.12 inch f/1.5 | 23 mm Góc siêu rộng (UW) Sony LYT-600 50 MP 1/1.95 inch f/2.0 | 14 mm Tiềm vọng 3x OmniVision OV52A 200 MP 1/1.28 inch f/2.2 | 70 mm Tiềm vọng 10x ISOCELL JNL 50 MP 1/2.75 inch f/3.5 | 230 mm

Hệ thống này còn cung cấp các nút gạt điều chỉnh thủ công chuyên nghiệp, cho phép can thiệp sâu vào các thông số như ISO, tốc độ màn trập và cân bằng trắng. Ngoài ra, AI còn hỗ trợ các bộ lọc màu điện ảnh và cho phép người dùng lưu trữ tới 20 bộ thông số tùy chỉnh cá nhân hóa.

Trang bị cho thấy OPPO rất tham vọng chinh phục tệp người dùng đam mê nhiếp ảnh chuyên nghiệp

Việc hỗ trợ RAW MAX xuyên suốt mọi dải tiêu cự cho thấy tham vọng của OPPO trong việc chinh phục nhóm người dùng nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Sự kết hợp giữa phần cứng quang học mạnh mẽ và bộ giải pháp Hasselblad Master Mode 2.0 hứa hẹn đưa Find X9 Ultra trở thành một trong những chiếc smartphone có khả năng quay chụp tốt nhất thị trường hiện nay.