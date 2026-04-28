OPPO Find X9 Ultra ra mắt tại Việt Nam ngày 5/5: Cấu hình Snapdragon 8 Elite Gen 5 và camera 200MP OPPO Find X9 Ultra dự kiến cập bến thị trường Việt Nam vào ngày 5/5 với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin 7.050mAh và hệ thống camera Hasselblad kép 200MP đột phá.

OPPO vừa xác nhận sẽ chính thức ra mắt mẫu flagship Find X9 Ultra tại thị trường Việt Nam vào ngày 5/5/2026. Đây là dòng sản phẩm chủ lực được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc smartphone siêu cao cấp, tập trung mạnh vào khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp và hiệu năng xử lý vượt trội.

Thiết kế lấy cảm hứng từ máy ảnh cổ điển

OPPO Find X9 Ultra sở hữu ngoại hình vuông vức, mạnh mẽ, lấy cảm hứng từ những mẫu máy ảnh Leica cổ điển. Mặt lưng của máy là sự kết hợp giữa chất liệu da thuần chay cao cấp và kính cường lực thế hệ mới, giúp tăng tính thẩm mỹ đồng thời cải thiện cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là cụm camera tròn kích thước lớn ở mặt sau, tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp như một chiếc máy ảnh thực thụ. Thiết kế này đi kèm với khung viền hợp kim nhôm hàng không và đạt chuẩn kháng nước, chống bụi IP68/IP69, đảm bảo độ bền tối ưu trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Flagship mới của OPPO có thiết kế cao cấp, sang trọng

Hiệu năng mạnh mẽ với Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bên trong lớp vỏ cao cấp, OPPO trang bị cho Find X9 Ultra bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất hiện nay. Đi kèm với đó là dung lượng RAM tối đa lên đến 16GB và bộ nhớ trong chuẩn UFS tốc độ cao lên tới 1TB, đáp ứng tốt các tác vụ từ chơi game đồ họa nặng đến xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM/ROM Tối đa 16GB/1TB Màn hình 6.82 inch, LTPO AMOLED, QHD+, 120Hz Độ sáng tối đa 3.600 nits Dung lượng pin 7.050mAh Sạc nhanh 100W

Hệ thống camera Hasselblad kép 200MP đột phá

Về khả năng nhiếp ảnh, Find X9 Ultra gây ấn tượng với hệ thống camera tinh chỉnh bởi Hasselblad. Máy sở hữu hai cảm biến có độ phân giải lên đến 200MP, bao gồm một camera chính và một camera tele 3x hỗ trợ zoom quang học 10x. Đây là thông số vượt trội so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc, hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh sắc nét và khả năng thu phóng ấn tượng.

Cận cảnh cụm camera sau của OPPO Find X9 Ultra

Trải nghiệm hiển thị và thời lượng pin

Màn hình của máy sử dụng tấm nền LTPO AMOLED kích thước 6.82 inch, độ phân giải QHD+ cùng tần số quét thích ứng 120Hz. Với độ sáng tối đa đạt 3.600 nits, thiết kế này cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng ngoài trời gay gắt.

Để duy trì hoạt động cho cấu hình mạnh mẽ, OPPO tích hợp viên pin dung lượng lớn 7.050mAh cùng công nghệ sạc nhanh 100W. Sự kết hợp này giúp người dùng yên tâm sử dụng trong thời gian dài mà không lo gián đoạn. Bên cạnh đó, hệ thống loa kép Dolby Atmos cũng được trang bị để nâng cao trải nghiệm giải trí đa phương tiện.