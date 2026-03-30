OPPO Find X9 Ultra trang bị camera tele 200MP vượt trội so với vivo X300 Ultra OPPO Find X9 Ultra gây ấn tượng với hệ thống camera tele 200MP lớn nhất thị trường cùng khẩu độ f/1.5, mang lại tốc độ chụp và khả năng thu sáng vượt trội đối thủ.

Cuộc đối đầu trong phân khúc smartphone nhiếp ảnh đang trở nên gay gắt hơn với sự xuất hiện của OPPO Find X9 Ultra và vivo X300 Ultra. Các thông số kỹ thuật rò rỉ mới nhất cho thấy đại diện từ OPPO đang nắm giữ nhiều lợi thế về tốc độ xử lý hình ảnh và hệ thống quang học tân tiến.

Đột phá với cảm biến tiềm vọng 200MP lớn nhất thị trường

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên OPPO Find X9 Ultra nằm ở hệ thống camera tele 3x. Theo xác nhận từ Giám đốc Zhuo Shijie, mẫu flagship này sẽ được trang bị cảm biến tiềm vọng độ phân giải 200MP với kích thước lên tới 1/1.28 inch. Đây hiện là cảm biến tele có kích thước lớn nhất trên thị trường di động.

Kết hợp với khẩu độ f/2.2, cấu tạo quang học này giúp Find X9 Ultra vượt qua đối thủ từ vivo về cả diện tích thu sáng lẫn độ mở ống kính. Theo tính toán kỹ thuật, trang bị mới cho phép thiết bị thu nhận ánh sáng cao hơn tới 136% so với thế hệ tiền nhiệm, đảm bảo chất lượng ảnh sắc nét trong các điều kiện ánh sáng phức tạp.

Tối ưu tốc độ chụp bằng khẩu độ lớn f/1.5

Về camera chính, cả OPPO Find X9 Ultra và vivo X300 Ultra đều sử dụng chung cảm biến cao cấp Sony LYT-901 độ phân giải 200MP với kích thước 1/1.12 inch. Tuy nhiên, OPPO đã tạo ra sự khác biệt thông qua việc tối ưu hóa hệ thống thấu kính 23mm.

Cụ thể, Find X9 Ultra sở hữu khẩu độ cực lớn f/1.5, vượt trội hơn đáng kể so với mức f/1.85 trên vivo X300 Ultra. Việc mở rộng khẩu độ không chỉ giúp máy thu sáng tốt hơn mà còn đẩy nhanh tốc độ màn trập, cho phép người dùng bắt trọn các chuyển động nhanh một cách chính xác, giảm thiểu tình trạng nhòe ảnh.

Chiến lược nhiếp ảnh toàn diện

Thông tin từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station cho biết thêm, OPPO cũng nâng cấp camera góc siêu rộng với tiêu cự 14mm và độ mở lớn hơn. Trong khi vivo có thể duy trì lợi thế ở kích thước cảm biến góc rộng, OPPO lại tập trung vào việc tạo ra một hệ thống camera có tính đồng nhất cao về tốc độ và khả năng xử lý thiếu sáng.

Việc ưu tiên cải thiện khẩu độ và kích thước cảm biến tele 3x cho thấy chiến lược của OPPO trong việc nâng cao trải nghiệm thực tế. Thay vì chỉ chạy đua về độ phân giải, hãng tập trung vào khả năng bắt khoảnh khắc nhanh và hiệu suất quang học thuần túy, tạo ra sức ép lớn cho các đối thủ trong cùng phân khúc cao cấp.