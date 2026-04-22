OPPO Find X9 Ultra và Find X9s ấn định ngày ra mắt tại Việt Nam: Kỷ nguyên 200MP Bộ đôi flagship OPPO Find X9 Ultra và Find X9s sẽ chính thức ra mắt vào ngày 5/5, mang đến đột phá với hệ thống camera 200MP và khả năng zoom quang học thực 10x.

Tiếp nối thành công của dòng sản phẩm cao cấp, OPPO vừa xác nhận sẽ giới thiệu bộ đôi Find X9 Ultra và Find X9s tại thị trường Việt Nam vào ngày 5/5/2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế của hãng trong phân khúc smartphone flagship, tập trung mạnh mẽ vào khả năng nhiếp ảnh điện toán và hiệu suất phần cứng vượt trội.

OPPO Find X9s và Find X9 Ultra sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 5/5

Công nghệ camera 200MP và bước tiến zoom quang học 10x

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên OPPO Find X9 Ultra nằm ở hệ thống camera kép 200MP hợp tác cùng Hasselblad. Thiết bị sử dụng cảm biến chính 200MP thế hệ mới từ Sony, cho khả năng thu sáng tăng 10% so với thế hệ tiền nhiệm. Công nghệ phơi sáng ba tầng theo thời gian thực giúp tối ưu hóa dải tương phản động (Dynamic Range), đảm bảo độ chi tiết cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

OPPO Find X9 Ultra sở hữu hệ thống camera cao cấp

Đáng chú ý, Find X9 Ultra đã vượt qua giới hạn vật lý của các cụm camera truyền thống để tích hợp thành công khả năng zoom quang học thực 10x. Nhờ cấu trúc quang học mới giúp thu gọn mô-đun, máy vẫn giữ được độ mỏng tối ưu trong khi cung cấp tiêu cự vàng 70mm trên camera Tele 200MP. Hệ thống chống rung tối tân kết hợp cùng thuật toán tinh khiết hóa ánh sáng giúp triệt tiêu nhiễu hạt, mang lại hình ảnh sắc nét ở các mức thu phóng lớn.

OPPO Find X9 Ultra ra mắt với phần cứng cao cấp

OPPO Find X9s: Flagship mỏng nhẹ với màn hình 3.600 nit

Song hành cùng phiên bản Ultra, OPPO Find X9s được định vị là mẫu flagship cân bằng giữa tính thẩm mỹ và hiệu năng. Với độ mỏng chỉ 7,99mm, máy sở hữu màn hình phẳng 6,59 inch với viền siêu mỏng 1,15mm. Độ sáng tối đa đạt mức 3.600 nit, đảm bảo nội dung hiển thị rõ ràng dưới cường độ ánh sáng mạnh.

Thiết kế của OPPO Find X9s

Về khả năng bền bỉ, Find X9s đạt các tiêu chuẩn kháng nước và bụi cao cấp nhất hiện nay bao gồm IP66, IP68 và IP69. Thiết bị còn đạt chứng nhận 5 sao về khả năng chống va đập từ Swiss SGS, đi kèm công nghệ cảm ứng vân tay siêu âm 3D hoạt động chính xác ngay cả khi tay ướt.

Camera Tele Hasselblad 50MP zoom quang học 3x mang đến khả năng bắt trọn chân dung chuyên nghiệp

Sức mạnh từ sự hợp tác cùng Hasselblad

Không chỉ dừng lại ở phần cứng, sự hợp tác với Hasselblad mang đến các chế độ chụp chuyên sâu như Chế độ Bậc Thầy (Master Mode) cho phép kiểm soát thủ công ISO, tốc độ màn trập và cân bằng trắng. Đặc biệt, chế độ XPan giả lập tỷ lệ panorama 65:24 huyền thoại giúp người dùng tạo ra những bức ảnh mang đậm chất điện ảnh.

Các flagship mới của OPPO sở hữu viên pin khủng

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật tham khảo dựa trên dữ liệu từ dòng Find X9 Series:

Thông số OPPO Find X9 Ultra OPPO Find X9s Camera chính 200MP (Sony) 50MP (OIS) Camera Tele 200MP (3x) + 50MP (10x) 50MP (3x) Màn hình AMOLED 144Hz 6.59 inch (3.600 nit) Độ mỏng Đang cập nhật 7.99 mm Kháng nước IP68/IP69 IP66/IP68/IP69

Sự kiện ra mắt ngày 5/5 tới đây hứa hẹn sẽ công bố mức giá chính thức và các chương trình ưu đãi dành riêng cho thị trường Việt Nam, tiếp tục cuộc đua khốc liệt trong phân khúc điện thoại cao cấp năm 2026.