OPPO Find X9 Ultra và vivo X300 Ultra lộ thông số camera: Cuộc đua nhiếp ảnh di động năm 2026 Thông tin rò rỉ mới nhất tiết lộ OPPO Find X9 Ultra và vivo X300 Ultra sẽ sở hữu hệ thống cảm biến 200MP đột phá. Hai mẫu flagship này hứa hẹn xác lập tiêu chuẩn mới cho thị trường smartphone cao cấp nhờ cấu hình camera chuyên sâu và dung lượng pin lớn.

Thị trường điện thoại thông minh năm 2026 đang dần lộ diện với sự xuất hiện của hai đối thủ nặng ký trong phân khúc nhiếp ảnh: OPPO Find X9 Ultra và vivo X300 Ultra. Theo các báo cáo từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, cả hai thương hiệu Trung Quốc đều đang dồn lực vào việc tối ưu hóa phần cứng camera, tạo nên những hệ thống ống kính có thông số vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm.

Thông tin camera OPPO Find X9 Ultra và vivo X30 Ultra được tiết lộ

Chiến lược camera tiềm vọng kép của OPPO Find X9 Ultra

Dòng Ultra của OPPO tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về khả năng zoom quang học. Find X9 Ultra được cho là sẽ trang bị camera tele tiềm vọng độ phân giải lên đến 200MP, sử dụng cảm biến kích thước lớn 1/1.28 inch. Đây là một bước tiến đáng kể giúp cải thiện độ chi tiết khi chụp ảnh ở khoảng cách xa.

Đáng chú ý, thiết bị này có thể tích hợp thêm một camera tele tiềm vọng thứ hai với độ phân giải 50MP, hỗ trợ zoom quang học 10x chuyên dụng cho các tác vụ chụp chân dung và bắt trọn chủ thể từ xa. Hệ thống camera sau được hoàn thiện bởi cảm biến chính 200MP và ống kính góc siêu rộng 50MP. Để duy trì hiệu suất cho hệ thống camera tiêu tốn nhiều năng lượng này, OPPO dự kiến trang bị viên pin lên đến 7,000mAh, một con số ấn tượng trong phân khúc flagship.

OPPO Find X9 Ultra sẽ có camera tiềm vọng kép chất lượng

vivo X300 Ultra: Hướng đi khác biệt với tiêu cự 35mm

Trong khi OPPO tập trung vào khả năng zoom, vivo X300 Ultra lại hướng tới trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp thông qua việc tùy chỉnh tiêu cự. Cảm biến chính 200MP của máy được đồn đoán sẽ sử dụng tiêu cự 35mm thay vì các tiêu cự góc rộng truyền thống. Lựa chọn này giúp hình ảnh có độ méo thấp hơn, phù hợp cho nhiếp ảnh đường phố và chân dung môi trường theo phong cách máy ảnh cơ.

Hệ thống của vivo còn bao gồm camera góc siêu rộng 50MP và ống kính tele 200MP với dải tiêu cự linh hoạt từ 35mm đến 85mm. Điểm đặc biệt khác là sự hiện diện của cảm biến đa phổ 5MP, hỗ trợ tối ưu hóa độ chính xác màu sắc và tái tạo tông da tự nhiên. vivo cũng được cho là đang đầu tư mạnh vào các thuật toán xử lý video để cân bằng giữa khả năng chụp ảnh và quay phim.

vivo X300 Ultra sử dụng camera chính tiêu cự 35mm

Bảng so sánh thông số camera dự kiến

Thông số OPPO Find X9 Ultra vivo X300 Ultra Camera chính 200MP 200MP (Tiêu cự 35mm) Camera Tele 200MP (Tiềm vọng) + 50MP (10x) 200MP (Dải tiêu cự 35-85mm) Camera siêu rộng 50MP 50MP (Cảm biến 1/1.28 inch) Pin 7,000mAh Chưa xác định Tính năng đặc biệt Zoom tiềm vọng kép Cảm biến đa phổ 5MP

Bên cạnh cấu hình camera mạnh mẽ, cả hai mẫu máy này đều được đồn đoán sẽ hỗ trợ các bộ chuyển đổi tiêu cự gắn ngoài thế hệ mới, cho phép người dùng mở rộng khả năng sáng tạo. Tuy nhiên, các thông tin này hiện vẫn ở dạng rò rỉ và chưa được các hãng xác nhận chính thức. Dự kiến, bộ đôi flagship này sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc sau dịp Tết Nguyên đán 2026.