OPPO Find X9s lộ diện: Pin 7.025 mAh và chiến lược khác biệt cho thị trường quốc tế OPPO dự kiến ra mắt Find X9s với viên pin dung lượng lớn và chip Dimensity 9500s tại Ấn Độ, trong khi biến thể Pro mạnh mẽ hơn sẽ dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Các báo cáo rò rỉ mới nhất cho thấy OPPO đang thực hiện một chiến lược phân mảnh sản phẩm đáng chú ý cho dòng Find X9s. Theo đó, phiên bản tiêu chuẩn Find X9s có khả năng sẽ không được mở bán tại thị trường nội địa Trung Quốc mà tập trung hoàn toàn vào các thị trường quốc tế, khởi đầu là Ấn Độ vào quý 2 năm nay.

OPPO Find X9s sẽ không được bán tại Trung Quốc

Cấu hình kỹ thuật và hiệu năng trên chip Dimensity 9500s

OPPO Find X9s được cho là sẽ sử dụng vi xử lý Dimensity 9500s từ MediaTek. Đây được xem là phiên bản tinh chỉnh nhẹ từ dòng chip Dimensity 9500 tiêu chuẩn đang hiện diện trên mẫu Find X9. Với việc sử dụng hậu tố "s", giới công nghệ nhận định đây có thể là một biến thể tối ưu hơn về mặt tiêu thụ năng lượng hoặc giảm nhẹ xung nhịp so với bản gốc.

Về khả năng hiển thị, máy trang bị màn hình OLED kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Thiết bị dự kiến đi kèm với dung lượng RAM 12GB cùng các tùy chọn bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm và lưu trữ ở phân khúc cao cấp.

Hệ thống camera tập trung vào độ phân giải 50MP

Dù được coi là biến thể tối giản hơn so với bản tiêu chuẩn tại Trung Quốc, Find X9s vẫn sở hữu thông số camera ấn tượng. Hệ thống camera sau bao gồm ba ống kính đồng độ phân giải 50MP, bao gồm cảm biến chính, cảm biến góc siêu rộng và một ống kính tiềm vọng hỗ trợ zoom quang học 3x. Các nguồn tin cho biết OPPO có thể lựa chọn cảm biến Samsung JN5 hoặc Sony LYT-700 cho các vị trí này. Ở mặt trước, máy sở hữu camera selfie độ phân giải 32MP.

OPPO Find X9s sở hữu hệ thống camera chất lượng cao

Pin 7.025 mAh: Điểm nhấn lớn nhất về phần cứng

Điểm khác biệt lớn nhất của Find X9s so với các đối thủ cùng phân khúc chính là viên pin dung lượng lên tới 7.025 mAh. Đây là con số cực kỳ ấn tượng, cho phép kéo dài thời gian sử dụng vượt trội. Để bù đắp cho viên pin lớn, OPPO trang bị công nghệ sạc nhanh có dây công suất 100W. Tuy nhiên, một điểm trừ đáng lưu ý là thiết bị này có thể sẽ lược bỏ tính năng sạc không dây để tối ưu không gian cho pin và chi phí sản xuất.

Sự khác biệt giữa Find X9s và Find X9s Pro

Trong khi bản X9s tiêu chuẩn hướng ngoại, OPPO được cho là đang phát triển Find X9s Pro dành riêng cho thị trường Trung Quốc với triết lý thiết kế nhỏ gọn hơn nhưng cấu hình cao cấp hơn.

Thông số Find X9s (Quốc tế) Find X9s Pro (Trung Quốc) Màn hình 6.59 inch OLED 1.5K 6.3 inch OLED 1.5K Vi xử lý Dimensity 9500s Dimensity 9500 Camera chính 50MP 200MP (Samsung HP5) Camera tiềm vọng 50MP (3x) 200MP Pin / Sạc 7.025 mAh / 100W ~7.000 mAh / 80W Sạc không dây Không hỗ trợ Có (50W)

Find X9s Pro cũng đang được phát triển

Phiên bản Pro tại Trung Quốc sẽ sử dụng cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình và hệ thống camera mạnh mẽ hơn với cảm biến chính và camera tiềm vọng đều đạt độ phân giải 200MP. Chiến lược này cho thấy OPPO đang cố gắng cân bằng giữa thời lượng pin cho người dùng quốc tế và công nghệ nhiếp ảnh đỉnh cao cho thị trường nội địa.

Dòng OPPO Find X9s có thể ra mắt vào tháng 3 tới

Dự kiến, Find X9s Pro sẽ được ra mắt cùng với Find X9 Ultra vào tháng 3 tại Trung Quốc. Trong khi đó, phiên bản Find X9s tiêu chuẩn sẽ bắt đầu hành trình chinh phục thị trường toàn cầu muộn hơn một chút vào quý 2 năm nay.