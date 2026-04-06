OPPO Find X9s Pro rò rỉ: Camera kép 200MP và pin 7.025 mAh trong thân máy nhỏ gọn OPPO dự kiến ra mắt Find X9s Pro vào ngày 21/4 với cấu hình đột phá gồm hệ thống camera kép 200MP và viên pin dung lượng lớn 7.025 mAh dù sở hữu màn hình chỉ 6.32 inch.

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của OPPO vào ngày 21/4 tới đây sẽ là tâm điểm của giới công nghệ với sự xuất hiện của bộ đôi Find X9 Ultra và Find X9s Pro. Trong đó, mẫu Find X9s Pro đang gây chú ý lớn khi định hình là một chiếc smartphone cao cấp có kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu thông số kỹ thuật vượt trội, đặc biệt là ở khả năng nhiếp ảnh và thời lượng pin.

Hệ thống camera kép 200MP tối ưu bởi Hasselblad

Điểm nhấn quan trọng nhất trên OPPO Find X9s Pro chính là cụm camera được đầu tư mạnh mẽ. Theo các nguồn tin rò rỉ, máy sẽ sở hữu hai cảm biến có cùng độ phân giải 200 megapixel. Camera chính dự kiến sử dụng cảm biến lớn từ Samsung, tích hợp công nghệ chống rung quang học (OIS) và khả năng thu sáng tối ưu trong điều kiện ánh sáng yếu.

Ống kính thứ hai là camera tele chuyên dụng cũng đạt độ phân giải 200 megapixel, hỗ trợ khả năng zoom chi tiết mà không gây hiện tượng mờ nhòe. Để hoàn thiện hệ thống, máy được trang bị thêm một camera góc siêu rộng 50 megapixel. Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống ống kính này tiếp tục được tinh chỉnh màu sắc bởi thương hiệu máy ảnh danh tiếng Hasselblad.

Tin rò rỉ tiết lộ thông số chi tiết của hệ thống camera trên OPPO Find X9s Pro

Thiết kế nhỏ gọn với dung lượng pin đột phá

Trong khi xu hướng smartphone hiện nay thường có kích thước lớn, Find X9s Pro đi ngược lại khi trang bị màn hình chỉ 6.32 inch độ phân giải 1.5K. Kích thước này giúp người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị sắc nét.

Mặc dù thân máy nhỏ gọn, OPPO đã tối ưu không gian để tích hợp viên pin dung lượng khổng lồ lên tới 7.025 mAh. Đây là một bước tiến lớn trong công nghệ đóng gói pin, giải quyết bài toán thời lượng sử dụng cho các dòng điện thoại kích thước nhỏ. Về hiệu năng, thiết bị dự kiến sẽ sử dụng vi xử lý Dimensity 9500, thay vì chip Snapdragon như trên phiên bản Ultra.

Find X9s Pro được kỳ vọng sẽ có thiết kế nhỏ gọn giúp dễ dàng thao tác bằng một tay

Thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO Find X9s Pro

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 6.32 inch, độ phân giải 1.5K Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Camera chính 200MP (OIS, cảm biến Samsung) Camera Tele 200MP Camera góc rộng 50MP Dung lượng pin 7.025 mAh Hợp tác hình ảnh Hasselblad

Dù sở hữu cấu hình ấn tượng, các báo cáo hiện tại cho thấy Find X9s Pro nhiều khả năng sẽ chỉ được phân phối độc quyền tại thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, phiên bản Find X9 Ultra với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 sẽ là mẫu máy chủ lực được bán ra trên thị trường toàn cầu.