OPPO K14 Lite 4G chính thức ra mắt: Pin 7000mAh, màn hình 120Hz và giá bán 4,6 triệu đồng OPPO K14 Lite 4G vừa trình làng với dung lượng pin khủng 7000mAh, tần số quét 120Hz, chip UNISOC T7250 cùng mức giá bán khởi điểm chỉ khoảng 4,6 triệu đồng.

Hãng công nghệ OPPO vừa chính thức mở rộng danh mục sản phẩm phổ thông bằng việc giới thiệu mẫu điện thoại thông minh OPPO K14 Lite 4G. Thiết bị nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn nhờ tập trung mạnh mẽ vào hai yếu tố cốt lõi của trải nghiệm người dùng hiện đại: thời lượng pin vượt trội và độ mượt mà của màn hình hiển thị trong tầm giá dễ tiếp cận.

OPPO K14 Lite 4G ra mắt

Trải nghiệm hiển thị mượt mà và thiết kế độ bền cao

Về cơ bản, OPPO K14 Lite 4G được phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật tương tự mẫu máy OPPO A6c 4G từng xuất hiện trước đây. Mặt trước của máy là không gian hiển thị rộng rãi với tấm nền LCD kích thước 6.75 inch, độ phân giải HD+. Mặc dù độ phân giải dừng lại ở mức tiêu chuẩn phân khúc giá rẻ, khả năng tái tạo hình ảnh và độ sáng của máy vẫn đáp ứng trọn vẹn các tác vụ đọc báo, xem video và lướt mạng xã hội.

Điện thoại mới của OPPO có thiết kế trẻ trung

Điểm nhấn đáng giá nhất trên hệ thống hiển thị chính là tần số quét 120Hz kết hợp cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz. Đây là thông số hiếm thấy ở các thiết bị thuộc tầm giá dưới 5 triệu đồng, giúp thao tác vuốt cuộn trang web và phản hồi cử chỉ trở nên nhanh nhạy, hạn chế tối đa hiện tượng trễ hình. Bên cạnh đó, thiết bị còn được trang bị chuẩn kháng nước và kháng bụi IP64, giúp tăng cường độ bền bỉ khi sử dụng trong điều kiện sinh hoạt thường ngày.

Vi xử lý UNISOC T7250 cùng viên pin 7000mAh vượt trội

Cung cấp sức mạnh vận hành cho OPPO K14 Lite 4G là bộ vi xử lý UNISOC T7250 cấu trúc 8 nhân kết hợp cùng bộ xử lý đồ họa GPU Mali-G57. Máy đi kèm với bộ nhớ RAM 4GB và bộ nhớ lưu trữ trong chuẩn UFS 2.2 dung lượng 64GB, có hỗ trợ mở rộng không gian lưu trữ qua khe cắm thẻ nhớ ngoài. Cấu hình này bảo đảm hiệu suất ổn định cho các tác vụ làm việc nhẹ nhàng, liên lạc và giải trí với các tựa game cơ bản.

Đặc biệt, trang bị giá trị nhất của máy nằm ở viên pin tiêu chuẩn có dung lượng lên tới 7000mAh. Mức dung lượng lớn này cho phép người dùng thoải mái duy trì liên lạc và giải trí xuyên suốt nhiều ngày mà không cần sạc lại thường xuyên, rất phù hợp với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển hoặc làm việc ngoài trời cường độ cao.

OPPO K14 Lite 4G có giá phải chăng

Hệ thống camera thực dụng và thông số kỹ thuật chi tiết

Ở khả năng chụp ảnh, OPPO K14 Lite 4G hướng đến tính thực dụng cao khi trang bị cảm biến chính phía sau 13MP, hỗ trợ chụp đêm, chụp ảnh xóa phông, tích hợp Google Lens và quay video chuẩn 1080p. Mặt trước là camera selfie 5MP phục vụ tốt các nhu cầu đàm thoại video cũng như chụp ảnh cá nhân cơ bản hàng ngày.

Thông số Chi tiết kỹ thuật trên OPPO K14 Lite 4G Màn hình LCD 6.75 inch, HD+, 120Hz, cảm ứng 240Hz Vi xử lý UNISOC T7250 8 nhân, GPU Mali-G57 Bộ nhớ RAM 4GB, ROM 64GB UFS 2.2 (hỗ trợ thẻ nhớ) Dung lượng pin 7000mAh Camera chính 13MP, quay video 1080p, chế độ ban đêm Camera trước 5MP hỗ trợ video call Tiêu chuẩn bảo vệ Kháng bụi, kháng nước chuẩn IP64 Giá niêm yết 16,999 INR (khoảng 4,6 triệu đồng)

Thiết bị được ra mắt với một tùy chọn cấu hình duy nhất cùng mức giá 16,999 INR (tương đương khoảng 4,6 triệu đồng). Với sự cân bằng tốt giữa thời lượng pin 7000mAh bền bỉ, màn hình 120Hz mượt mà và độ bền IP64, OPPO K14 Lite 4G tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng chú ý trong phân khúc smartphone phổ thông hiện nay.