OPPO K14 lộ diện cấu hình với pin 7000 mAh và chuẩn kháng nước IP69 cao nhất phân khúc OPPO xác nhận K14 sở hữu pin 7000 mAh, màn hình 120Hz và chuẩn IP69 cao cấp. Thiết bị chạy chip Dimensity 6300 và dự kiến ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 9/3 tới.

Sau khi ra mắt phiên bản K14x vào tháng trước, OPPO đang chuẩn bị trình làng mẫu OPPO K14 tiêu chuẩn. Thông tin chi tiết về sản phẩm đã chính thức được xác nhận thông qua trang giới thiệu của hãng, tập trung vào những nâng cấp đáng giá về dung lượng pin và độ bền vật lý.

Cấu hình chi tiết và khả năng hiển thị của OPPO K14

OPPO K14 được trang bị màn hình có tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Độ sáng tối đa của tấm nền đạt mức 1,125 nits, giúp người dùng dễ dàng quan sát nội dung dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Nhiều khả năng thiết bị sẽ sử dụng tấm nền LCD để tối ưu chi phí trong phân khúc tầm trung.

Các tính năng chính của OPPO K14

Về hiệu năng, máy sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 6300, đi kèm với 8GB RAM và bộ nhớ trong 256GB. Cấu hình này đảm bảo khả năng xử lý ổn định cho các tác vụ hàng ngày và đa nhiệm cơ bản. Hệ thống quang học của máy bao gồm camera chính độ phân giải 50MP, hỗ trợ các tính năng nhiếp ảnh thông dụng hiện nay.

Điểm nhấn về pin 7000 mAh và tiêu chuẩn bền bỉ IP69

Đặc điểm nổi bật nhất trên OPPO K14 là viên pin dung lượng lớn lên đến 7,000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W. Đây là mức dung lượng vượt trội so với đa số các mẫu smartphone trong cùng phân khúc, hứa hẹn thời gian sử dụng kéo dài nhiều ngày.

Bên cạnh thời lượng pin, OPPO cũng chú trọng vào độ bền khi trang bị cho K14 chuẩn kháng nước và chống bụi IP69. Đây là tiêu chuẩn cao nhất hiện nay trên thiết bị di động, cho phép máy chống chịu được các tia nước áp lực cao và nhiệt độ lớn, điều thường chỉ thấy trên các dòng sản phẩm siêu bền hoặc flagship cao cấp.

So sánh thông số kỹ thuật và thông tin mở bán

Dựa trên các thông số đã công bố, giới chuyên môn nhận định OPPO K14 có nhiều điểm tương đồng và có thể là phiên bản đổi tên của chiếc OPPO A6 đã ra mắt vào đầu năm nay. Để người dùng dễ hình dung, dưới đây là bảng so sánh thông số giữa OPPO K14 và mẫu OPPO A6t đang lưu hành:

Thông số OPPO K14 OPPO A6t Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 Qualcomm Snapdragon 685 RAM / ROM 8GB / 256GB 6GB / 256GB Dung lượng Pin 7,000 mAh (Sạc 45W) 6,100 mAh Màn hình LCD 120Hz (1,125 nits) LCD 6.75 inch 120Hz Kháng nước IP69 IP64

OPPO A6t 6GB 256GB

Dự kiến, OPPO K14 sẽ chính thức được giới thiệu vào ngày 9/3 tới tại thị trường Ấn Độ. Với sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn và chuẩn kháng nước IP69, đây sẽ là lựa chọn phù hợp cho người dùng ưu tiên độ bền và thời gian sử dụng thực tế lâu dài.