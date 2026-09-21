OPPO K14 Plus 5G lộ diện với thiết kế viền phẳng hiện đại cùng kỳ vọng pin vượt mốc 7000mAh OPPO K14 Plus 5G vừa bất ngờ xuất hiện trên Flipkart với khung viền vuông vức, slogan nhấn mạnh độ bền và cấu hình được dự đoán nâng cấp vượt trội dòng K14.

Thị trường smartphone tầm trung tiếp tục đón nhận diễn biến mới khi trang giới thiệu chính thức của mẫu điện thoại OPPO K14 Plus 5G bất ngờ xuất hiện trên nền tảng thương mại điện tử Flipkart. Động thái này xác nhận thời điểm ra mắt chính thức của thiết bị đã cận kề, đánh dấu sự mở rộng của dòng sản phẩm K-series sau các biến thể như K14 Lite hay K14 tiêu chuẩn.

OPPO K14 Plus là điện thoại tầm trung tiếp theo của OPPO

Ngôn ngữ thiết kế vuông vức và định hướng độ bền

Dựa trên các hình ảnh rò rỉ ban đầu, OPPO K14 Plus 5G sở hữu phong cách thiết kế theo xu hướng hiện đại với khung viền được vát phẳng. Các phím bấm vật lý được sắp xếp theo nguyên lý công thái học ở cạnh máy, giúp người dùng dễ dàng thao tác trong quá trình cầm nắm hàng ngày.

Đáng chú ý, thông điệp truyền thông đi kèm thiết bị nhấn mạnh khẩu hiệu "Sức mạnh để hoạt động, được chế tạo để bền bỉ". Điều này cho thấy định hướng của nhà sản xuất tập trung vào độ ổn định phần cứng và khả năng chịu lực thực tế khi sử dụng dài hạn. Về ngoại hình, thiết bị dự kiến mang đến hai tùy chọn phối màu rõ rệt gồm tông màu cam nổi bật và tông xám bạc trang nhã.

OPPO K14 Plus sẽ có thiết kế vuông vức bắt mắt

Giải mã kỳ vọng phần cứng từ định vị hậu tố Plus

Việc gắn thêm hậu tố "Plus" vào tên gọi đặt ra nhiều phân tích về cấu hình kỹ thuật của máy. Trước đó, phiên bản tiêu chuẩn K14 5G từng tạo sự chú ý khi trang bị viên pin dung lượng lên tới 7.000 mAh cùng vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 và công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC 45W. Do đó, phiên bản Plus được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì thế mạnh năng lượng hoặc nâng cấp sâu hơn về kích thước màn hình hiển thị.

Thông số kỹ thuật OPPO K14 5G (Tiêu chuẩn) OPPO K14 Plus 5G (Kỳ vọng) Dung lượng pin 7.000 mAh Từ 7.000 mAh trở lên Công nghệ sạc SUPERVOOC 45W SUPERVOOC 45W hoặc cao hơn Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 Được tối ưu hoặc nâng cấp Định vị thiết kế Khung phẳng tiêu chuẩn Khung phẳng bền bỉ, công thái học

Với cấu hình nền tảng mạnh mẽ từ dòng tiền nhiệm, việc biến thể Plus xuất hiện hứa hẹn sẽ mang đến thời lượng sử dụng bền bỉ cho nhóm người dùng có cường độ vận hành thiết bị cao liên tục trong ngày.

OPPO K14 Plus là lựa chọn chất lượng ở phân khúc smartphone tầm trung

Phân khúc thị trường và mức giá dự kiến

Nằm ở vị trí phân khúc cao hơn các model hiện hành cùng dòng, mức giá của OPPO K14 Plus 5G được dự đoán sẽ rơi vào khoảng 30.000 INR (tương đương khoảng 8,15 triệu đồng). Đây là ngưỡng định giá giúp thiết bị cạnh tranh trực diện với các đối thủ trong phân khúc tầm trung cận cao cấp, đặc biệt tại thị trường Ấn Độ nơi các dòng máy chú trọng pin và độ bền đang được quan tâm lớn.