OPPO K14 Plus lộ diện trước giờ ra mắt với pin 8.000 mAh và màn hình 1.5K 144Hz ấn tượng Mẫu máy tầm trung OPPO K14 Plus gây chú ý nhờ vi xử lý Dimensity 7360 Max, chuẩn kháng nước IP69K cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi VC diện tích lớn 5.000 mm².

OPPO K14 Plus là mẫu điện thoại thông minh mới thuộc phân khúc tầm trung chuẩn bị được trình làng vào ngày 29/9. Những hình ảnh và thông số kỹ thuật chính thức được công bố cho thấy thiết bị sở hữu nhiều nâng cấp phần cứng đáng chú ý, nổi bật nhất là thỏi pin dung lượng lên tới 8.000 mAh kết hợp cùng màn hình tần số quét 144Hz.

Thiết kế OPPO K14 Plus

Ngôn ngữ thiết kế năng động và bố cục công thái học

Về ngoại hình, thiết bị mang phong cách trẻ trung với hai tùy chọn màu sắc bao gồm trắng (Star White) và cam (Solar Orange). Cả hai phiên bản đều được trang trí bằng các họa tiết độc đáo trên mặt lưng, kèm theo thông điệp "Stay Cool. Stay Powered." ở góc phải tạo điểm nhấn nhận diện.

Hệ thống phím bấm vật lý được tối ưu hóa cho thao tác cầm nắm, với nút nguồn và cụm tăng giảm âm lượng tập trung ở cạnh phải. Cạnh đáy máy là nơi bố trí cổng USB-C, khay SIM, loa ngoài và micro chính, trong khi micro phụ được đặt tại cạnh trên. Đáng chú ý, khung viền của máy không xuất hiện các dải ăng-ten ngắt đoạn, cho thấy kết cấu vỏ ngoài được gia công từ vật liệu nhựa nhằm giảm trọng lượng tổng thể.

Điện thoại OPPO có ngoại hình trẻ trung, bắt mắt

Khả năng hiển thị và sức mạnh vi xử lý Dimensity 7360 Max

Mặt trước của máy được trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6.77 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.5K sắc nét. Tần số quét 144Hz mang lại tốc độ phản hồi cảm ứng mượt mà, phục vụ tối ưu cho các tác vụ đồ họa và trải nghiệm chơi game đòi hỏi khung hình cao.

Trọng tâm hiệu năng của máy là vi xử lý Dimensity 7360 Max. Thiết bị cung cấp ba cấu hình bộ nhớ gồm 6GB RAM/128GB ROM, 8GB RAM/128GB ROM và cao nhất là 8GB RAM/256GB ROM. Về mặt phần mềm, máy chạy sẵn giao diện người dùng ColorOS 16 ngay khi xuất xưởng.

Nền tảng năng lượng 8.000 mAh và hệ thống tản nhiệt buồng hơi

Ưu thế cạnh tranh lớn nhất của thiết bị nằm ở viên pin dung lượng 8.000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 45W. Mức dung lượng này đảm bảo thời gian vận hành liên tục vượt trội so với tiêu chuẩn phổ biến trong phân khúc.

Để kiểm soát nhiệt lượng từ thỏi pin lớn và chipset, nhà sản xuất tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi VC với diện tích lên đến 5.000 mm². Bên cạnh đó, máy trang bị hệ thống loa kép stereo, cảm biến vân tay quang học ẩn dưới màn hình và đạt tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi cấp độ cao IP69K.

OPPO K14 Plus sẽ là lựa chọn tuyệt vời trong phân khúc tầm trung

Hệ thống camera chống rung quang học

Hệ thống quang học phía sau gồm cảm biến chính 50MP có hỗ trợ công nghệ chống rung quang học (OIS), đi kèm cảm biến phụ 2MP hỗ trợ chụp ảnh chân dung xóa phông. Ở mặt trước, camera selfie 16MP sử dụng cảm biến Sony IMX480, phục vụ nhu cầu gọi video và chụp ảnh cá nhân.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Chi tiết cấu hình Màn hình AMOLED 6.77 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 144Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Max Bộ nhớ RAM/ROM 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB Pin và Sạc 8.000 mAh, sạc nhanh 45W Tản nhiệt Buồng hơi VC diện tích 5.000 mm² Camera sau Chính 50MP (OIS) + Phụ 2MP Camera trước 16MP (cảm biến Sony IMX480) Độ bền Kháng nước, kháng bụi chuẩn IP69K Hệ điều hành ColorOS 16

Mức giá niêm yết chính thức của các phiên bản sẽ được công bố chi tiết tại sự kiện ra mắt ngày 29/9.