OPPO K15 lộ diện với chip Snapdragon 6 Gen 5 và viên pin dung lượng 8000 mAh Mẫu smartphone K-Series tiếp theo của OPPO hứa hẹn tạo nên bước ngoặt về thời lượng pin khi kết hợp viên pin 8000 mAh cùng vi xử lý tầm trung mới nhất từ Qualcomm.

Sau khi ra mắt bộ đôi chuyên game K15 Pro và K15 Pro+, OPPO được cho là đang chuẩn bị trình làng biến thể tiêu chuẩn mang tên OPPO K15. Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, thiết bị này không chỉ sở hữu viên pin dung lượng cực lớn mà còn là smartphone đầu tiên trên thế giới trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 vừa ra mắt của Qualcomm.

Thông tin OPPO K15 tiêu chuẩn được tiết lộ trong rò rỉ mới

Vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 và hiệu năng phần cứng

Điểm đáng chú ý nhất trên OPPO K15 chính là việc tích hợp bộ xử lý 8 nhân có xung nhịp lên tới 2.6 GHz. Thông số này hoàn toàn khớp với chipset Snapdragon 6 Gen 5 mà Qualcomm mới giới thiệu gần đây. Việc là đơn vị đầu tiên ứng dụng dòng chip này cho thấy chiến lược của OPPO trong việc tối ưu hóa hiệu năng và điện năng tiêu thụ cho phân khúc tầm trung.

Về khả năng đa nhiệm và lưu trữ, thiết bị cung cấp hệ sinh thái cấu hình cực kỳ đa dạng. Người dùng có thể tùy chọn bộ nhớ RAM từ 6GB đến tối đa 16GB, đi kèm dung lượng lưu trữ nội bộ dao động từ 128GB cho đến 1TB. Sự phân cấp mạnh mẽ này giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng với nhu cầu sử dụng khác nhau.

Đột phá về dung lượng pin và thiết kế công nghiệp

Mặc dù chỉ dày 8.8mm và nặng 213 gram, OPPO K15 vẫn được trang bị viên pin dung lượng thực tế khoảng 8,000 mAh (dung lượng định mức trên TENAA là 7,820mAh). Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận trong thiết kế công nghiệp, khi hãng phải cân bằng giữa không gian chứa pin lớn và độ mỏng nhẹ của thân máy để đảm bảo cảm giác cầm nắm.

Kết hợp với vi xử lý tiến trình mới tiết kiệm điện, viên pin 8,000 mAh hứa hẹn sẽ mang lại thời gian sử dụng vượt trội, có thể lên tới 3-4 ngày với các tác vụ cơ bản. Điều này biến OPPO K15 trở thành một trong những smartphone có thời lượng pin ấn tượng nhất trong phân khúc điện thoại phổ thông hiện nay.

Màn hình 1.5K và hệ thống camera

Về khả năng hiển thị, OPPO K15 sở hữu màn hình LTPS (hoặc AMOLED theo một số nguồn tin từ TENAA) kích thước 6.78 inch. Màn hình này đạt độ phân giải 1.5K (2,772 x 1,272 pixel), mang lại mật độ điểm ảnh cao, hình ảnh sắc nét và độ chi tiết vượt trội so với các đối thủ dùng màn hình Full HD+ truyền thống.

Hệ thống quang học của máy bao gồm cụm camera kép phía sau với cảm biến chính 50MP và ống kính phụ 8MP. Mặt trước là camera selfie 16MP đặt trong notch hoặc lỗ đục, đáp ứng đầy đủ nhu cầu chụp ảnh hằng ngày và gọi video chất lượng cao.

Thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO K15

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 (8 nhân, 2.6 GHz) Màn hình 6.78 inch, 1.5K (2,772 x 1,272 pixel) Dung lượng pin 8,000 mAh (định mức 7,820 mAh) RAM 6GB / 8GB / 12GB / 16GB Bộ nhớ trong 128GB / 256GB / 512GB / 1TB Camera sau 50MP (Chính) + 8MP (Phụ) Camera trước 16MP Kích thước Dày 8.8mm, nặng 213g

Với mã hiệu thiết bị PYR110 đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của TENAA, ngày ra mắt chính thức của OPPO K15 được dự đoán sẽ không còn xa. Đây hứa hẹn là mẫu smartphone chủ lực của OPPO để cạnh tranh về thời lượng pin và hiệu năng thực dụng trong năm nay.