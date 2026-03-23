OPPO K15 Turbo Series lộ diện: Pin khủng gần 8000mAh và màn hình 165Hz ấn tượng Dòng OPPO K15 Turbo vừa đạt chứng nhận TENAA, hé lộ cấu hình mạnh mẽ với viên pin lên đến 7.800mAh, màn hình OLED 165Hz và vi xử lý Dimensity hiệu năng cao.

Cơ quan chứng nhận TENAA vừa công bố thông tin chi tiết về dòng điện thoại OPPO K15 Turbo mới, bao gồm hai phiên bản với mã hiệu PMH110 và PMG110. Các thiết bị này gây chú ý nhờ cấu hình phần cứng tối ưu cho nhu cầu giải trí và chơi game cường độ cao, hứa hẹn sẽ sớm ra mắt bên cạnh dòng flagship Find X9 Ultra.

Màn hình OLED 165Hz và công nghệ bảo mật hiện đại

Dòng sản phẩm mới của OPPO tập trung mạnh vào khả năng hiển thị. Phiên bản tiêu chuẩn K15 Turbo sở hữu màn hình OLED 6,59 inch với độ phân giải 1.5K (2.760 x 1.256 pixel). Trong khi đó, biến thể Pro được trang bị màn hình lớn hơn với kích thước 6,78 inch, độ phân giải 1.272 x 2.772 pixel.

Dòng OPPO K15 Turbo có cấu hình mạnh mẽ

Đáng chú ý, cả hai thiết bị đều hỗ trợ tần số quét lên tới 165Hz, mức thông số hiếm thấy trong phân khúc, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển động hình ảnh trở nên mượt mà hơn. Về bảo mật, OPPO tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình, riêng phiên bản Pro được cho là sử dụng công nghệ cảm biến siêu âm giúp tăng tốc độ và độ chính xác khi mở khóa.

Hiệu năng từ chip Dimensity thế hệ mới

Về sức mạnh xử lý, OPPO K15 Turbo được trang bị con chip Dimensity 8500 có tốc độ xung nhịp 3.4GHz. Phiên bản K15 Turbo Pro sử dụng vi xử lý Dimensity 9500 mạnh mẽ hơn với tốc độ lên đến 3.73GHz. Sự kết hợp này cho phép dòng máy xử lý tốt các tác vụ nặng và chơi game đồ họa cao.

OPPO sẽ sớm ra mắt dòng K15 Turbo trong thời gian tới

Cụ thể về tùy chọn lưu trữ, phiên bản tiêu chuẩn có các mức RAM 8GB, 12GB và 16GB đi kèm bộ nhớ trong từ 128GB đến 512GB. Phiên bản Pro tập trung vào phân khúc cao hơn với 12GB RAM và hai tùy chọn bộ nhớ là 256GB hoặc 512GB.

Dung lượng pin tiệm cận mức 8.000mAh

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của dòng K15 Turbo chính là thời lượng pin. Theo dữ liệu từ TENAA, mẫu K15 Turbo có dung lượng pin định mức 7.265mAh (dung lượng quảng cáo khoảng .7400mAh). Phiên bản Pro nâng con số này lên mức định mức 7.760mAh, tương đương dung lượng thương mại khoảng 7.800mAh.

Loạt smartphone mới của OPPO có dung lượng pin ấn tượng

Cả hai máy dự kiến hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 80W, đảm bảo thời gian nạp đầy viên pin dung lượng lớn này không quá kéo dài. Đây là cải tiến quan trọng giúp người dùng yên tâm sử dụng trong nhiều ngày hoặc giải trí liên tục mà không lo gián đoạn.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số OPPO K15 Turbo OPPO K15 Turbo Pro Màn hình OLED 6,59 inch, 1.5K, 165Hz OLED 6,78 inch, 1.5K, 165Hz Vi xử lý Dimensity 8500 (3.4GHz) Dimensity 9500 (3.73GHz) RAM 8GB/12GB/16GB 12GB Bộ nhớ trong 128GB/256GB/512GB 256GB/512GB Camera sau 50MP + 8MP 50MP + 8MP Pin (Quảng cáo) 7.400mAh 7.800mAh

Các tính năng hỗ trợ chơi game chuyên sâu

Bên cạnh cấu hình thuần túy, dòng K15 Turbo còn được tích hợp hệ thống quạt làm mát bên trong để duy trì hiệu năng ổn định. Phiên bản Pro được đồn đoán sẽ trang bị thêm các nút trigger chuyên dụng, hỗ trợ tốt hơn cho các game thủ mobile. Hệ thống camera của bộ đôi này bao gồm cảm biến chính 50 megapixel, ống kính siêu rộng 8 megapixel và camera trước 16 megapixel.

Dòng K15 Turbo sẽ nâng tầm trải nghiệm sử dụng của người dùng

Thiết bị sẽ xuất xưởng với hệ điều hành Android 16 trên giao diện ColorOS 16 ngay khi ra mắt. Hiện tại, thời điểm mở bán chính thức và giá của dòng OPPO K15 Turbo vẫn chưa được công bố.