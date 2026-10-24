OPPO Pad 6 F Lite đạt chứng nhận TÜV Rheinland, xác nhận trang bị sạc nhanh công suất 45W Máy tính bảng OPPO Pad 6 F Lite vừa đạt chứng nhận TÜV Rheinland, xác nhận khả năng sạc nhanh 45W và tiến gần hơn đến ngày ra mắt chính thức ra thị trường.

Mẫu máy tính bảng OPPO Pad 6 F Lite vừa chính thức hoàn tất thử nghiệm kỹ thuật và đạt chứng nhận an toàn từ tổ chức TÜV Rheinland. Động thái này không chỉ đánh dấu bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thương mại hóa mà còn xác nhận thiết bị sẽ hỗ trợ công suất sạc đầu vào tối đa lên đến 45W.

Thông số cấp nguồn kỹ thuật từ hồ sơ TÜV Rheinland

Theo cơ sở dữ liệu đăng kiểm của TÜV Rheinland Japan Ltd., thiết bị mang mã hiệu sản phẩm là OPD2615 với mã chứng chỉ JPTUV-194268. Thiết bị được đăng ký chính thức dưới danh mục máy tính bảng, do đơn vị Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. trực tiếp sản xuất dưới nhãn hiệu OPPO.

OPPO Pad 6 F Lite xuất hiện trên cơ sở dữ liệu TÜV

Hồ sơ kỹ thuật nêu rõ cấu hình nguồn điện đầu vào định mức của thiết bị đạt mức 5V DC ở 2A (tương đương 10W cơ bản) hoặc mức dải điện áp linh hoạt từ 5V–11V DC tại cường độ 4.1A. Phép tính dòng tải này khẳng định máy có khả năng tiếp nhận công suất sạc nhanh cực đại đạt ngưỡng xấp xỉ 45W.

Thông số kỹ thuật Chi tiết ghi nhận từ chứng nhận Mã model thiết bị OPD2615 Số chứng chỉ TÜV JPTUV-194268 Nhà sản xuất Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Dòng điện đầu vào 5V DC @ 2A hoặc 5V–11V DC @ 4.1A Công suất sạc tối đa Xấp xỉ 45W

Mức sạc 45W này là một bước nâng cấp đáng chú ý so với thế hệ trước như OPPO Pad 5 vốn chỉ hỗ trợ công nghệ sạc SuperVOOC 33W trên thỏi pin dung lượng lớn 10.050mAh.

Hệ thống chứng nhận quốc tế và lộ trình thương mại

Bên cạnh các thông số điện áp, tài liệu từ TÜV Rheinland còn đính kèm các điều khoản điều kiện khu vực áp dụng cho thị trường Liên minh Châu Âu, Canada và Mỹ. Mặc dù sự hiện diện của các tiêu chuẩn này chưa khẳng định chắc chắn lộ trình phân phối tại toàn bộ các quốc gia trên, điều đó phản ánh sự sẵn sàng về mặt pháp lý kỹ thuật của nhà sản xuất.

Table tầm trung tiếp theo của OPPO sẽ sớm ra mắt

Trước khi ghi nhận tại TÜV, OPPO Pad 6 F Lite từng xuất hiện trên cơ sở dữ liệu TDRA của UAE. Trong khi đó, biến thể liên quan mang tên OPPO Pad 6 F cũng đã hoàn tất quy trình kiểm định SIRIM tại Malaysia.

Các thông tin chuyên sâu về vi xử lý, cấu hình tấm nền hiển thị hay dung lượng pin chính thức hiện vẫn được bảo mật và dự kiến sẽ sớm xuất hiện trên các nền tảng đo hiệu năng như Geekbench khi thiết bị bước vào giai đoạn kiểm thử cuối cùng.