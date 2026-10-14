OPPO Pad 6 F Lite Edition đạt chứng nhận TDRA tại UAE, sẵn sàng tiến ra thị trường quốc tế Mẫu máy tính bảng mới của OPPO mang mã OPD2615 vừa được cấp phép tại UAE, nhiều khả năng là phiên bản đổi tên từ dòng OPPO Pad Mini để mở bán toàn cầu.

Thị trường máy tính bảng quốc tế sắp đón nhận một thiết bị mới từ thương hiệu OPPO sau khi sản phẩm chính thức vượt qua các bài kiểm duyệt theo quy định. Việc được cấp phép trên các cơ sở dữ liệu chứng nhận là bước thủ tục quan trọng trước khi thiết bị chính thức bước vào giai đoạn thương mại hóa.

Chứng nhận TDRA hé lộ danh tính OPPO Pad 6 F Lite Edition

Dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Viễn thông và Chính phủ số UAE (TDRA) ghi nhận mẫu máy tính bảng mới của OPPO với tên thương mại chính thức là OPPO Pad 6 F Lite Edition. Thiết bị mang số hiệu model OPD2615 và được cấp mã số đăng ký thiết bị ER66302/26 vào ngày 12 tháng 10 năm 2026.

OPPO Pad 6 F Lite Edition đạt chứng nhận TDRA

Hồ sơ chứng nhận từ cơ quan quản lý xác định đây là dòng thiết bị chỉ hỗ trợ kết nối Wi-Fi thuần túy, không tích hợp khe cắm thẻ SIM hay mạng dữ liệu di động. Đây là hướng đi phổ biến đối với các dòng máy tính bảng tập trung vào phân khúc giải trí tại nhà và làm việc văn phòng cơ bản.

Mối liên hệ giữa OPD2615 và dòng OPPO Pad Mini

Đáng chú ý, mã hiệu OPD2615 của OPPO Pad 6 F Lite Edition hoàn toàn trùng khớp với biến thể dành cho thị trường Trung Quốc của mẫu máy tính bảng OPPO Pad Mini. Trong khi đó, phiên bản phân phối toàn cầu của dòng Pad Mini trước đó lại sử dụng mã hiệu riêng là OPD2516.

Sự tương đồng về mã sản phẩm cho thấy khả năng cao phiên bản nội địa Trung Quốc của OPPO Pad Mini sẽ được đổi tên thành OPPO Pad 6 F Lite Edition khi phân phối tại khu vực Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng như một số thị trường quốc tế lân cận.

Hiện tại, cơ sở dữ liệu từ TDRA chưa công bố bảng thông số kỹ thuật chi tiết như loại vi xử lý, dung lượng pin hay công nghệ màn hình. Do đó, giới công nghệ vẫn đang theo dõi để xác định liệu phiên bản mang tên gọi Pad 6 F Lite Edition này có bất kỳ thay đổi nào về phần cứng so với bản gốc tại thị trường nội địa hay không.