OPPO Pad 6 F Lite Edition: Tablet 12.6 inch, pin 11.000mAh, bút Pencil 2R nhưng chưa có giá bán Máy tính bảng màn hình LCD 2.4K, chip Helio G200-Ultra, sạc nhanh 45W và hỗ trợ bút 4.096 mức áp lực đã xuất hiện tại Romania, giá bán chưa được tiết lộ.

OPPO Pad 6 F Lite Edition là máy tính bảng Android màn hình 12.6 inch, trang bị pin 11.000mAh, sạc nhanh 45W và tương thích bút OPPO Pencil 2R. Sản phẩm có mã OPD2615, đã xuất hiện trên website chính thức của OPPO tại Romania với tùy chọn màu Bạc Băng. Hãng vẫn chưa công bố giá bán và thời điểm lên kệ.

OPPO Pad 6 F Lite Edition ra mắt

Mẫu máy này tập trung vào chất lượng hiển thị và thời lượng sử dụng. Các thông số dưới đây được lấy từ công bố của OPPO.

Màn hình 2.4K 90Hz và thân máy kim loại mỏng 6,52mm

Máy dùng màn hình LCD 12.6 inch, độ phân giải 2.400 x 1.600 pixel, tần số quét 90Hz. Theo OPPO, độ sáng tối đa đạt 720 nits ở chế độ độ sáng cao, độ chính xác màu Delta E dưới 0.7, phù hợp với xem phim và giải trí.

Tablet mới của OPPO có thân máy khá mỏng

Thân máy bằng kim loại, dày 6,52mm, nặng 618g. Thiết bị đạt chuẩn kháng bụi và nước IP42 và tích hợp hệ thống 4 loa.

Helio G200-Ultra, 4GB RAM: cấu hình hướng đến nhu cầu cơ bản

Về hiệu năng, OPPO Pad 6 F Lite Edition dùng chip MediaTek Helio G200-Ultra với 8 nhân xử lý, xung nhịp tối đa 2.2GHz, đi cùng GPU Mali-G57. Máy có 4GB RAM LPDDR4X và 128GB bộ nhớ trong chuẩn UFS 2.2.

Theo nguồn tin, cấu hình này đáp ứng các tác vụ học tập, làm việc cơ bản và giải trí hằng ngày.

Pin 11.000mAh: 16,2 giờ xem video và 129 phút để sạc đầy

Viên pin 11.000mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và sạc ngược 10W. OPPO công bố máy có thể phát video trực tuyến liên tục đến 16,2 giờ hoặc ghi chú khoảng 15 giờ sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc từ 0% lên 100% mất khoảng 129 phút.

Bút Pencil 2R, phần mềm ColorOS 17 và những thứ máy không có

Máy tương thích bút OPPO Pencil 2R, hỗ trợ 4.096 mức độ nhạy áp lực và tốc độ phản hồi 240Hz. Cặp thiết bị này phù hợp để ghi chú, phác thảo hoặc sáng tạo nội dung.

Các tính năng chính của máy tính bảng

Về phần mềm, máy chạy Android 17 với giao diện ColorOS 17, kèm cam kết duy trì hiệu năng mượt mà trong 4 năm. Ứng dụng O+ Connect hỗ trợ truyền hình ảnh và tập tin giữa máy tính bảng với các thiết bị Android, iOS tương thích.

Tuy nhiên, máy chỉ hỗ trợ Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB-C và nhận diện khuôn mặt. Máy không có kết nối di động và không có jack tai nghe 3.5mm.

OPPO Pad 6 Lite Edition hỗ trợ bút cảm ứng

Đặt cạnh OPPO Pad 5: pin lớn hơn, nhưng RAM và tần số quét thấp hơn

Trong lúc chờ OPPO Pad 6 F Lite Edition mở bán, người dùng có thể tham khảo OPPO Pad 5, mẫu tablet hiện được CellphoneS bán. Thông số của Pad 5 dưới đây dựa trên thông tin niêm yết tại CellphoneS.

Tiêu chí OPPO Pad 6 F Lite Edition OPPO Pad 5 (8GB 256GB) Màn hình 12.6 inch, 2.400 x 1.600 pixel, 90Hz 12.1 inch, 2800×1980, 120Hz Chip xử lý MediaTek Helio G200-Ultra MediaTek Dimensity 7300 Ultra RAM 4GB LPDDR4X 8GB Pin 11.000mAh 10050mAh Sạc nhanh 45W có dây, sạc ngược 10W SuperVOOC 33W Độ dày và trọng lượng 6,52mm, 618g 6.53mm, khoảng 597g

Như vậy, mẫu mới có màn hình lớn hơn, pin dung lượng cao hơn và sạc nhanh hơn. Ngược lại, Pad 5 có RAM nhiều hơn và tần số quét màn hình cao hơn.

Giá bán và thời điểm lên kệ vẫn chưa rõ

OPPO chưa tiết lộ giá bán hay thời điểm OPPO Pad 6 F Lite Edition lên kệ chính thức. Hiện thông tin duy nhất về sản phẩm là trang giới thiệu trên website OPPO tại Romania, với tùy chọn màu Bạc Băng.