OPPO Pad 6 ra mắt: Chip Dimensity 9500s và màn hình chống chói Nano vượt trội OPPO Pad 6 chính thức trình làng với vi xử lý Dimensity 9500s mạnh mẽ, màn hình Soft Light giảm 97% độ chói và khả năng kết nối liền mạch với cả thiết bị Apple.

Cùng với dòng điện thoại Reno16, OPPO đã chính thức giới thiệu máy tính bảng Pad 6 tại thị trường Trung Quốc. Đây là bước đi chiến lược của hãng nhằm khẳng định vị thế trong phân khúc tablet cận cao cấp, tập trung vào hiệu suất làm việc chuyên sâu và trải nghiệm hiển thị bảo vệ mắt.

Hiệu năng đột phá với Dimensity 9500s

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên OPPO Pad 6 nằm ở cấu hình phần cứng. Thay vì sử dụng các dòng chip tầm trung, OPPO đã trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s cho thiết bị này. Kết hợp cùng chuẩn RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 3.1, máy cho khả năng xử lý dữ liệu cực nhanh.

Theo kết quả thử nghiệm từ hãng, thiết bị đạt mức điểm ấn tượng hơn 3,06 triệu điểm trên hệ thống đo hiệu năng AnTuTu. Sức mạnh này cho phép OPPO Pad 6 xử lý đồng thời các tác vụ nặng như quay video độ phân giải 3K trong khi vẫn đảm bảo chơi game ở tốc độ khung hình 144fps mượt mà.

Công nghệ màn hình Soft Light chống chói Nano

OPPO Pad 6 vẫn duy trì kích thước màn hình 12.1 inch với độ phân giải 3,000 x 2,120 pixel và tần số quét 144Hz. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất đến từ phiên bản Soft Light Edition. Phiên bản này sử dụng công nghệ khắc nano tiên tiến, giúp giảm độ chói từ môi trường bên ngoài lên đến 97%.

Bên cạnh đó, máy còn tích hợp chế độ hiển thị giả lập giấy, giúp tối ưu hóa trải nghiệm đọc sách và làm việc trong thời gian dài mà không gây mỏi mắt. Độ sáng tối đa của màn hình đạt 900 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Hệ sinh thái AI và khả năng kết nối đa nền tảng

Không nằm ngoài xu hướng trí tuệ nhân tạo, OPPO Pad 6 được tích hợp hàng loạt tính năng AI giúp tối ưu năng suất lao động. Người dùng có thể sử dụng các công cụ như chuyển giọng nói thành văn bản theo thời gian thực, tóm tắt ghi chú tự động, hoặc tính năng khoanh vùng tìm kiếm (Circle to Search) tiện lợi.

Đáng chú ý, OPPO đã phá vỡ rào cản hệ điều hành khi cho phép Pad 6 kết nối liền mạch với không chỉ smartphone, laptop của hãng mà còn hỗ trợ cả các thiết bị trong hệ sinh thái Apple như iPhone, iPad và Mac. Đây là tính năng then chốt giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc chuyển đổi thiết bị làm việc.

Thông số kỹ thuật và thời lượng pin

Thiết bị sở hữu viên pin dung lượng lớn 10,420 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 67W. Theo công bố, máy có thể duy trì trạng thái chờ lên tới 56 ngày. Hệ thống âm thanh cũng được chú trọng với cụm 6 loa chất lượng cao, hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 mới nhất cho tốc độ kết nối internet không dây vượt trội.

Thông số Chi tiết Màn hình 12.1 inch, LCD, 144Hz, 3000 x 2120 px Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s RAM/ROM LPDDR5X / UFS 3.1 Pin/Sạc 10,420 mAh / 67W Kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth kép, USB-C

Giá bán các phiên bản

OPPO Pad 6 cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình để người dùng lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng:

Phiên bản tiêu chuẩn: Giá từ 3,299 nhân dân tệ (khoảng 12.8 triệu đồng) cho bản 8GB/256GB.

Phiên bản 16GB/512GB: Giá 4,099 nhân dân tệ (khoảng 15.91 triệu đồng).

Phiên bản Soft Light Edition: Giá từ 3,599 nhân dân tệ (khoảng 13.97 triệu đồng) cho bản 8GB/256GB.

Sản phẩm hiện đã bắt đầu cho đặt hàng tại thị trường nội địa Trung Quốc trước khi có kế hoạch tiến ra các thị trường quốc tế trong thời gian tới.