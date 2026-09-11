OPPO Pad Air 6 lộ cấu hình trước ngày 16/11: chip Dimensity 7360 Super, màn hình 2.8K 120Hz OPPO Pad Air 6 xuất hiện trên cửa hàng tại Trung Quốc với màn hình 12.1 inch, pin 10.050mAh, hai bản Wi-Fi và 5G, sẽ ra mắt cùng Reno17 ngày 16/11.

OPPO Pad Air 6 sẽ ra mắt cùng dòng Reno17 và Watch 5 tại sự kiện ngày 16/11/2026. Trước thời điểm đó, OPPO đã đưa máy tính bảng này lên cửa hàng trực tuyến chính thức tại Trung Quốc, qua đó tiết lộ gần như toàn bộ thông số. Điểm đáng chú ý gồm chip MediaTek Dimensity 7360 Super, màn hình LCD 12.1 inch độ phân giải 2.8K và pin 10.050mAh.

Màn hình 12.1 inch tỉ lệ 7:5: thông số hiển thị chi tiết

OPPO Pad Air 6 dùng màn hình LCD 12.1 inch, độ phân giải 2800 x 1980 pixels, mật độ điểm ảnh 284 PPI. Tỉ lệ khung hình 7:5 khác với tỉ lệ 16:10 phổ biến ở nhiều máy tính bảng. Tấm nền hỗ trợ tần số quét linh hoạt ở các mức 30Hz, 60Hz, 90Hz và 120Hz. Độ sáng tiêu chuẩn là 600 nits, độ sáng tối đa 900 nits.

OPPO Pad Air 6 có màn hình 2.8K sắc nét

Về chất lượng màu, màn hình đạt độ bao phủ 98% DCI-P3 ở chế độ Vivid và 100% sRGB ở chế độ Natural. Máy hiển thị 1 tỷ màu với chỉ số DeltaE khoảng 1. Tần số lấy mẫu cảm ứng mặc định là 240Hz và có thể tăng lên 540Hz.

Thiết bị có kích thước 266.01 x 192.77 x 6.89 mm, nặng khoảng 603 gram. Máy có hai tùy chọn màu là Encounter Blue và Starlight Silver, kèm phiên bản Soft Light tương ứng. Phần âm thanh gồm hệ thống 4 loa và 2 micro. Camera sau và camera trước đều có độ phân giải 8MP, camera sau quay video 1080p ở 30fps.

Dimensity 7360 Super và hai phiên bản kết nối

Bên trong máy là vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Super tám nhân, xung nhịp tối đa 2.5GHz. Chip đi cùng RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 3.1. Người dùng có ba cấu hình bộ nhớ: 8GB+128GB, 8GB+256GB và 12GB+256GB.

OPPO chia sản phẩm thành hai phiên bản: bản Wi-Fi mã OPD2613 và bản SIM 5G mã OPD2614. Tính năng mở rộng bộ nhớ bằng thẻ nhớ ngoài chỉ có trên bản SIM 5G. Bản này cũng hỗ trợ thêm các hệ thống định vị vệ tinh BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo và QZSS.

OPPO Pad Air 6 sẽ có hiệu năng mạnh mẽ

Cả hai phiên bản đều có pin 10.050mAh, hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 33W, các chuẩn UFCS, PPS và PD 13.5W qua cổng USB Type-C.

ColorOS 17 và những thay đổi so với Pad Air 5

OPPO Pad Air 6 xuất xưởng với ColorOS 17, tích hợp ứng dụng Ghi chú mới cùng các công cụ hỗ trợ học tập và AI. Máy cũng hỗ trợ các tính năng văn phòng như kết nối đa màn hình, cửa sổ nổi và in không dây. Về bảo mật, thiết bị dùng mở khóa bằng khuôn mặt và không có cảm biến vân tay.

So với OPPO Pad Air 5, thế hệ mới giữ nguyên pin 10.050mAh và màn hình 12.1 inch 2.8K 120Hz. Thay đổi chính nằm ở chip xử lý được nâng lên Dimensity 7360 Super và hệ điều hành cài sẵn là ColorOS 17.

Bảng thông số chính của OPPO Pad Air 6

Hạng mục Thông số Màn hình LCD 12.1 inch, 2800 x 1980 pixels, 284 PPI, tỉ lệ 7:5 Tần số quét 30Hz, 60Hz, 90Hz, 120Hz Độ sáng 600 nits tiêu chuẩn, tối đa 900 nits Vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Super, 8 nhân, tối đa 2.5GHz Bộ nhớ 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB (LPDDR5X, UFS 3.1) Pin và sạc 10.050mAh, SuperVOOC 33W, PD 13.5W Camera Sau 8MP (1080p 30fps), trước 8MP Kích thước và trọng lượng 266.01 x 192.77 x 6.89 mm, khoảng 603 gram Hệ điều hành ColorOS 17 Phiên bản Wi-Fi (OPD2613), SIM 5G (OPD2614)

Giá bán và thời điểm mở bán

OPPO Pad Air 6 hiện cho phép đặt trước tại Trung Quốc. Mức giá bán lẻ chính thức sẽ chỉ được công bố tại sự kiện ra mắt. Một số điểm cần lưu ý trước khi cân nhắc là máy dùng tấm nền LCD, không có cảm biến vân tay, camera 8MP ở cả hai mặt và thẻ nhớ ngoài chỉ có trên bản 5G.