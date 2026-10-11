OPPO Pad Air 6 lộ cấu hình trước ngày 16/11/2026: chip Dimensity 7360 Super, pin 10.050 mAh OPPO Pad Air 6 mở đặt trước tại Trung Quốc với màn hình LCD 12,1 inch 2.8K, 120Hz, chip Dimensity 7360 Super và ColorOS 17, ra mắt cùng Reno 17 ngày 16/11.

OPPO Pad Air 6 đã mở cổng đặt trước trên hệ thống cửa hàng trực tuyến chính thức của hãng tại Trung Quốc, trước thềm sự kiện ra mắt ngày 16/11/2026. Máy tính bảng này sẽ xuất hiện cùng dòng smartphone Reno 17 và đồng hồ thông minh Watch 5. Toàn bộ thông số kỹ thuật cũng đã được công bố sớm.

Thế hệ mới giữ nguyên phần lớn nền tảng của đời trước, nhưng thay đổi ở vi xử lý và phần mềm. Dưới đây là những điểm đáng chú ý nhất.

Màn hình 12,1 inch 2.8K: những con số đáng chú ý

OPPO Pad Air 6 dùng tấm nền LCD 12,1 inch, độ phân giải 2.800 x 1.980 pixel, tỷ lệ khung hình 7:5 và mật độ điểm ảnh 284 PPI. Viền màn hình mỏng giúp diện tích hiển thị đạt 88,5%.

Tần số quét tối đa là 120Hz, với các nấc tùy chỉnh 30Hz, 60Hz, 90Hz và 120Hz. Tần số lấy mẫu cảm ứng mặc định là 240Hz và có thể tăng lên 540Hz.

Về màu sắc, màn hình hiển thị 1 tỷ màu, sai lệch màu DeltaE khoảng 1. Máy bao phủ 98% dải màu DCI-P3 ở chế độ Vivid và 100% sRGB ở chế độ Natural. Độ sáng thông thường đạt 600 nits, tối đa 900 nits.

Dimensity 7360 Super và ba mức bộ nhớ

Máy dùng chip 8 nhân MediaTek Dimensity 7360 Super, xung nhịp cao nhất 2,5 GHz. Chip đi cùng RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 3.1, với ba cấu hình: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB và 12 GB + 256 GB.

Người dùng có hai phiên bản để chọn: bản Wi-Fi (mã OPD2613) và bản SIM hỗ trợ 5G (mã OPD2614). Lưu ý rằng khả năng mở rộng bộ nhớ chỉ có trên bản SIM 5G.

Pin 10.050 mAh trong thân máy dày 6,89 mm

Kích thước tổng thể của máy là 266,01 x 192,77 x 6,89 mm, nặng khoảng 603 g. Dù mỏng, thiết bị vẫn có pin 10.050 mAh.

Máy hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC tối đa 33W, tương thích các chuẩn UFCS và PPS. Qua cổng USB Type-C, thiết bị còn sạc được theo chuẩn PD 13,5W.

Camera, âm thanh và kết nối

Camera trước và sau đều có độ phân giải 8 MP. Ống kính sau quay video Full HD 1080p ở 30 khung hình/giây. Máy có 4 loa ngoài và 2 microphone.

Thiết bị chạy ColorOS 17 và mở khóa bằng khuôn mặt, không có cảm biến vân tay. Kết nối không dây dùng chuẩn Wi-Fi 6. Bản di động bổ sung các hệ thống định vị BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo và QZSS.

OPPO Pad Air 6 có hai màu là Encounter Blue và Starlight Silver. Mỗi màu có thêm một phiên bản Soft Light riêng.

So với OPPO Pad Air 5: giữ công thức cũ, nâng cấp ở lõi

So với OPPO Pad Air 5 ra mắt năm ngoái, mẫu mới kế thừa màn hình LCD 12,1 inch chuẩn 2.8K, tần số quét 120Hz và pin 10.050 mAh. Nâng cấp lớn nhất nằm ở vi xử lý Dimensity 7360 Super và giao diện ColorOS 17.

Hạng mục Thông số OPPO Pad Air 6 Màn hình LCD 12,1 inch, 2.800 x 1.980 pixel, 7:5, 120Hz Độ sáng 600 nits thông thường, tối đa 900 nits Vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Super, 8 nhân, tối đa 2,5 GHz RAM và bộ nhớ LPDDR5X, UFS 3.1: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB Pin và sạc 10.050 mAh, SuperVOOC 33W, PD 13,5W qua USB Type-C Camera Trước và sau 8 MP, quay Full HD 1080p ở 30 khung hình/giây Hệ điều hành ColorOS 17 Kết nối Wi-Fi 6; bản SIM hỗ trợ 5G Kích thước và trọng lượng 266,01 x 192,77 x 6,89 mm, khoảng 603 g

Những điểm cần cân nhắc

Máy dùng tấm nền LCD, camera 8 MP, chuẩn Wi-Fi 6 và không có cảm biến vân tay. Việc mở rộng bộ nhớ cũng chỉ có ở bản SIM 5G, nên người dùng cần chọn phiên bản theo nhu cầu.

Với những nâng cấp tập trung vào chip xử lý và phần mềm, OPPO Pad Air 6 hướng tới trải nghiệm vận hành tối ưu hơn khi ra mắt ngày 16/11.