OPPO Pad Mini lộ diện: Chip Snapdragon 8 Gen 5 và màn hình OLED 144Hz trong thân máy 279g Mẫu máy tính bảng nhỏ gọn mới của OPPO sở hữu cấu hình flagship với chip Snapdragon 8 Gen 5, màn hình OLED 8.8 inch siêu sáng và trọng lượng chỉ 279g.

OPPO đang chuẩn bị tiến quân vào phân khúc máy tính bảng nhỏ gọn với dòng sản phẩm mới mang tên OPPO Pad Mini. Dựa trên những thông tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, đây không chỉ là một phiên bản rút gọn về kích thước mà còn là một thiết bị sở hữu hiệu năng mạnh mẽ nhất hiện nay.

Màn hình OLED 144Hz và tỷ lệ 3:2 tối ưu công việc

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên OPPO Pad Mini là màn hình OLED kích thước 8.8 inch. Thay vì sử dụng tỷ lệ 16:10 phổ biến cho giải trí, OPPO lựa chọn tỷ lệ khung hình 3:2. Đây là tỷ lệ tối ưu cho các tác vụ đọc tài liệu, duyệt web và làm việc văn phòng, giúp hiển thị nhiều nội dung theo chiều dọc hơn.

Cấu hình OPPO Pad Mini được tiết lộ

Về thông số kỹ thuật, màn hình này hỗ trợ độ phân giải 2,880 x 1,920 pixel và tích hợp công nghệ LTPO cho phép tần số quét thích ứng từ 1Hz đến 144Hz. Độ sáng tối đa của máy đạt mức 1800 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới nguồn sáng mạnh. Ngoài ra, việc hỗ trợ dải màu DCI-P3 giúp thiết bị đáp ứng tốt các yêu cầu về đồ họa và tái tạo màu sắc chính xác.

Sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Gen 5

Về mặt hiệu năng, OPPO Pad Mini được dự đoán sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm. Việc đưa một con chip flagship vào thân máy nhỏ gọn cho thấy tham vọng của OPPO trong việc cạnh tranh trực tiếp với các dòng máy tính bảng cao cấp.

Thông số Chi tiết rò rỉ Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 Màn hình 8.8 inch OLED, LTPO 1-144Hz Độ mỏng 5.39 mm Trọng lượng 279 gram Pin/Sạc 8000mAh, 67W Kết nối eSIM, Camera sau 13MP

Mặc dù sở hữu cấu hình mạnh, OPPO Pad Mini lại có thiết kế cực kỳ mỏng nhẹ. Máy sử dụng khung vỏ kim loại nguyên khối với độ mỏng chỉ 5.39mm và trọng lượng 279 gram. Để so sánh, đối thủ Lenovo Legion Tab Gen 5 có trọng lượng lên tới 360 gram, khiến thiết bị của OPPO trở nên linh hoạt và dễ cầm nắm hơn trong thời gian dài.

Tablet nhỏ gọn sắp tới của OPPO sẽ cạnh tranh với iPad Mini của Apple

Thời lượng pin và khả năng kết nối di động

Dù có thân máy siêu mỏng, thiết bị vẫn được tích hợp viên pin dung lượng lên tới 8000mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 67W. Đây là mức dung lượng ấn tượng đối với một mẫu tablet 8.8 inch, hứa hẹn thời gian sử dụng vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Bên cạnh đó, OPPO Pad Mini còn được trang bị tính năng eSIM, cho phép người dùng duy trì kết nối internet mọi lúc mọi nơi mà không cần phụ thuộc vào Wi-Fi. Hệ thống camera sau 13MP được đặt trong mô-đun hình viên thuốc, đáp ứng các nhu cầu quét tài liệu hoặc chụp ảnh cơ bản.

OPPO Pad Mini sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Với sự kết hợp giữa thiết kế mỏng nhẹ, màn hình chất lượng cao và hiệu năng hàng đầu, OPPO Pad Mini được định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với iPad mini của Apple trong phân khúc máy tính bảng cỡ nhỏ cao cấp.