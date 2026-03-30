OPPO Pad Mini lộ diện: Chip Snapdragon 8 Gen 5 và pin 8.000 mAh thách thức iPad Mini Mẫu máy tính bảng nhỏ gọn mới của OPPO sở hữu cấu hình mạnh mẽ với vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, màn hình OLED 8.8 inch và viên pin dung lượng lớn, dự kiến trình làng vào tháng 4.

Giám đốc Sản phẩm hệ sinh thái thông minh của OPPO, Qiao Jiadong, vừa chính thức hé lộ về mẫu máy tính bảng nhỏ gọn mới mang tên OPPO Pad Mini thông qua một video trên TikTok. Sản phẩm này được định vị ở phân khúc cao cấp với cấu hình phần cứng mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký của iPad Mini 7 và Huawei MatePad Mini khi ra mắt vào tháng 4 tới.

OPPO giới thiệu về OPPO Pad Mini

Sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Gen 5 và màn hình OLED chất lượng

Dựa trên các thông tin rò rỉ từ leaker Digital Chat Station, OPPO Pad Mini sẽ được trang bị màn hình OLED tùy chỉnh với kích thước 8.8 inch. Điểm đáng chú ý là màn hình này hỗ trợ tần số quét cao, mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà và sắc nét cho các tác vụ giải trí cũng như làm việc chuyên sâu.

Bên trong, thiết bị dự kiến tích hợp vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 của Qualcomm. Đây là một trong những con chip mạnh mẽ nhất hiện nay, giúp thiết bị xử lý tốt các ứng dụng nặng và đa nhiệm hiệu quả, điều vốn là điểm yếu của nhiều dòng máy tính bảng Android cỡ nhỏ trước đây.

OPPO Pad Mini sở hữu cấu hình mạnh mẽ

Đột phá thời lượng pin với công nghệ silicon-carbon

Một trong những thông số gây ấn tượng nhất của OPPO Pad Mini là viên pin dung lượng 8.000 mAh. Con số này lớn hơn khoảng 60% so với dung lượng pin trên iPad Mini 7, giúp thiết bị duy trì thời gian sử dụng vượt trội dù có kích thước nhỏ gọn.

Để đạt được mức dung lượng này trong một thân máy mỏng, OPPO đã áp dụng công nghệ điện cực silicon-carbon tương tự trên dòng điện thoại cao cấp Find của hãng. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật sơ bộ của sản phẩm:

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 8.8 inch OLED, tần số quét cao Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 Dung lượng pin 8.000 mAh Công nghệ pin Điện cực silicon-carbon Thời điểm ra mắt Tháng 4 năm nay

OPPO có thể ra mắt OPPO Pad Mini vào tháng 4 tới

Lộ trình ra mắt các sản phẩm mới của OPPO

Dự kiến, OPPO Pad Mini sẽ được trình làng vào tháng 4 tới trong một sự kiện ra mắt hàng loạt sản phẩm mới. Theo Gizmochina, danh sách các thiết bị sắp xuất hiện bao gồm dòng điện thoại K15 Pro, đồng hồ thông minh Watch X3 Mini, tai nghe Enco Clip 2 và mẫu flagship Find X9 Ultra.

Trong khi chờ đợi phiên bản Mini chính thức ra mắt, người dùng có thể tham khảo dòng OPPO Pad 5 hiện đang có mặt trên thị trường với các thông số ổn định trong phân khúc tầm trung.