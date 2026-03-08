OPPO phát hành ColorOS 16 cho Reno12 F và dòng K tại thị trường quốc tế OPPO vừa chính thức mở rộng bản cập nhật ColorOS 16 dựa trên Android 16 cho 3 mẫu smartphone tầm trung gồm Reno12 F, K13x và K12x với loạt tính năng AI mới.

OPPO đã chính thức phát hành bản cập nhật ColorOS 16 cho ba mẫu điện thoại tầm trung bao gồm OPPO K13x, OPPO K12x và OPPO Reno12 F. Đây là bước tiến mới nhất trong lộ trình nâng cấp hệ điều hành của hãng, đưa trải nghiệm Android 16 đến gần hơn với người dùng phân khúc phổ thông.

Mở rộng lộ trình cập nhật ColorOS 16 cho phân khúc tầm trung

Theo thông báo mới nhất từ OPPO, quá trình triển khai ColorOS 16 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện khi danh sách các thiết bị chờ nâng cấp ngày càng được rút ngắn. Cụ thể, bộ đôi OPPO K13x và OPPO K12x đã bắt đầu nhận bản cập nhật tại thị trường Ấn Độ, trong khi mẫu OPPO Reno12 F hiện đã khả dụng cho người dùng tại Indonesia.

OPPO vừa tung bản cập nhật ColorOS 16 cho 3 smartphone tầm trung phổ biến của mình

Đại diện hãng cho biết, kế hoạch phát hành sẽ không dừng lại ở hai khu vực này mà sẽ tiếp tục mở rộng sang các quốc gia khác trong những tuần tới. Việc nhanh chóng đưa hệ điều hành mới lên các dòng máy tầm trung cho thấy nỗ lực của hãng trong việc tối ưu hóa trải nghiệm lâu dài cho người dùng.

Điều kiện và cách thức nâng cấp phiên bản mới

Để đủ điều kiện nhận bản nâng cấp ColorOS 16, các thiết bị cần đảm bảo đang chạy trên phiên bản firmware quy định. Việc kiểm tra và cập nhật đúng mã hiệu sẽ giúp quá trình cài đặt diễn ra ổn định, tránh các lỗi phát sinh không đáng có.

Tên thiết bị Phiên bản Firmware yêu cầu OPPO K13x CPH2753_16.0.3.500(EX01) OPPO K12x CPH2667_16.0.3.500(EX01) OPPO Reno12 F CPH2687_16.0.3.501(EX01)

Người dùng có thể thực hiện kiểm tra thủ công bằng cách truy cập vào Cài đặt > Hệ thống & cập nhật > Cập nhật phần mềm. Nếu bản cập nhật chưa xuất hiện, người dùng có thể đăng ký chương trình Release Candidate trong phần cài đặt để có cơ hội trải nghiệm sớm các tính năng mới.

Reno12 F vừa được cập nhật ColorOS 16

Những cải tiến đột phá về hiệu năng và trí tuệ nhân tạo

ColorOS 16 dựa trên nền tảng Android 16, mang đến sự thay đổi toàn diện về cả giao diện lẫn tính năng bên trong. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở hệ thống hoạt ảnh (animation) mới mang tên Luminous & Trinity Engine, giúp các thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà và tự nhiên hơn.

Bản cập nhật ColorOS 16 mang đến khá nhiều thay đổi và tính năng mới

Bên cạnh đó, OPPO đã tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống với các công cụ như AI Eraser hỗ trợ xóa vật thể và Master Cut cho chỉnh sửa video. Đặc biệt, sự xuất hiện của Google Gemini Live giúp nâng cao khả năng tương tác thông minh. Về bảo mật, tính năng OPPO Lock và Private Computing Cloud giúp bảo vệ dữ liệu an toàn hơn trong quá trình xử lý đám mây hoặc khi máy bị mất.